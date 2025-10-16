Fiestas de Octubre 2025: Esta es la cartelera para el fin de semana del 17 al 19 de octubre

Como cada año, una de las principales atracciones de las Fiestas de Octubre es su vasta cartelera de conciertos, integrada por artistas de gran calibre, con alcance nacional e internacional.

Este fin de semana, en el Foro Principal y el Palenque de la feria han sido convocados grandes referentes del regional mexicano, así como del pop y la balada en español.

¿Qué conciertos habrá este fin de semana en las Fiestas de Octubre?

Foro Principal

Viernes 17 de octubre - Ha*Ash y Kaia Lana

Sábado 18 de octubre - Water Castle Alesso

Domingo 19 de octubre - Belinda

Los boletos en zonas preferentes para los conciertos del Foro Principal se encuentran disponibles en el sitio oficial de Ticketmaster y en taquillas del Auditorio Benito Juárez. Sin embargo, también es posible acceder a las gradas de la zona general de forma gratuita, únicamente con la compra del acceso a las fiestas. El boleto únicamente puede adquirirse en las taquillas del recinto el mismo día del evento.

Palenque

Viernes 17 de octubre - El Coyote y Chuy Lizárraga

Sábado 18 de octubre - Pancho Barraza

Domingo 19 de octubre - Banda MS

El acceso a Palenque requiere un boleto independiente, ya que es un escenario más íntimo y exclusivo de las Fiestas de Octubre. El precio de los boletos varía de acuerdo al artista. Los costos van desde los 600 hasta los 2 mil 600 pesos y pueden adquirirse en línea a través de las plataformas digitales autorizadas y directamente en las taquillas del Auditorio Benito Juárez. Otros puntos de venta son el Hotel Fiesta Americana y Botas Los Potrillos.

¿Cuánto cuesta el boleto de acceso a las Fiestas de Octubre?

Boleto general: 60 pesos

Entrada para niñas y niños de 3 a 12 años, estudiantes con credencial y adultos mayores: 30 pesos

Las personas con discapacidad y los menores de 3 años entran gratis a la feria.

