Fiestas de Octubre 2025: Esta es la cartelera para el fin de semana del 17 al 19 de octubre

En el Foro Principal y el Palenque de las Fiestas de Octubre han sido convocados grandes referentes del regional mexicano, así como del pop y la balada en español

Conoce qué conciertos habrá este fin de semana en las Fiestas de Octubre. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Como cada año, una de las principales atracciones de las Fiestas de Octubre es su vasta cartelera de conciertos, integrada por artistas de gran calibre, con alcance nacional e internacional.

Este fin de semana, en el Foro Principal y el Palenque de la feria han sido convocados grandes referentes del regional mexicano, así como del pop y la balada en español.

¿Qué conciertos habrá este fin de semana en las Fiestas de Octubre?

Foro Principal

  • Viernes 17 de octubre - Ha*Ash y Kaia Lana
  • Sábado 18 de octubre - Water Castle Alesso
  • Domingo 19 de octubre - Belinda

Los boletos en zonas preferentes para los conciertos del Foro Principal se encuentran disponibles en el sitio oficial de Ticketmaster y en taquillas del Auditorio Benito Juárez. Sin embargo, también es posible acceder a las gradas de la zona general de forma gratuita, únicamente con la compra del acceso a las fiestas. El boleto únicamente puede adquirirse en las taquillas del recinto el mismo día del evento.

Palenque

  • Viernes 17 de octubre - El Coyote y Chuy Lizárraga
  • Sábado 18 de octubre - Pancho Barraza
  • Domingo 19 de octubre - Banda MS

El acceso a Palenque requiere un boleto independiente, ya que es un escenario más íntimo y exclusivo de las Fiestas de Octubre. El precio de los boletos varía de acuerdo al artista. Los costos van desde los 600 hasta los 2 mil 600 pesos y pueden adquirirse en línea a través de las plataformas digitales autorizadas y directamente en las taquillas del Auditorio Benito Juárez. Otros puntos de venta son el Hotel Fiesta Americana y Botas Los Potrillos.

¿Cuánto cuesta el boleto de acceso a las Fiestas de Octubre?

  • Boleto general: 60 pesos
  • Entrada para niñas y niños de 3 a 12 años, estudiantes con credencial y adultos mayores: 30 pesos

Las personas con discapacidad y los menores de 3 años entran gratis a la feria.

