El Servicio Meteorológico Nacional informó que durante la madrugada de hoy miércoles, “Lorena” se intensificó a huracán categoría 1 en la escala Saffir Simpson.

El ciclón tiene vientos máximos sostenidos de 120 km/h, rachas de 150 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 24 km/h. Se prevé que se intensifique a categoría 2, durante la noche de hoy o la madrugada de mañana jueves.

A las 06:00 horas, tiempo del centro de México, “Lorena” se localizó aproximadamente a 165 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas y a 345 km al sur-sureste de Cabo San Lázaro, ambas localidades de Baja California Sur.

Pronóstico de lluvias

“Lorena” ocasionará lluvias intensas (de 75 a 150 mm) en Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, y muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Baja California, Nayarit y Jalisco; rachas de viento 100 a 120 km/h en costas de Baja California Sur, y de 40 a 60 km/h en el golfo de California, Sonora, Sinaloa y Jalisco (costa), así como oleaje elevado de 4.5 a 5.5 metros (m) de altura en costas del sur de Baja California Sur, y de 2.0 a 3.0 m de altura en costas de Sinaloa y Nayarit.

El pronóstico oficial indica que “Lorena” tocaría tierra durante la mañana del viernes, en el occidente de Baja California Sur, cruzaría la península de Baja California y alcanzaría las costas de Sonora el sábado.

Sin embargo, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos considera también escenarios en los que el sistema se mantendría más tiempo en el océano Pacífico, por lo que no se descartan posibles cambios en su trayectoria e intensidad.

Te puede interesar: Pensión Bienestar: Calendario OFICIAL de pagos de septiembre 2025

ESPECIAL / SMN

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV