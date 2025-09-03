Policía Vial refuerza presencia en la glorieta de La Minerva

Con el propósito de mejorar la movilidad en uno de los puntos más transitados de Guadalajara, la Policía Vial del Estado de Jalisco reforzó la presencia de oficiales en las inmediaciones de la glorieta de la Minerva, donde actualmente se ejecuta un proyecto de intervención urbana.

Las obras tienen como meta transformar este espacio en una zona más accesible, segura, iluminada y ordenada para todas las personas que circulan en automóvil, motocicleta, bicicleta o a pie. Sin embargo, mientras se desarrollan los trabajos, la carga vehicular en la zona ha incrementado de manera considerable, lo que ha llevado a las autoridades a aplicar medidas adicionales de control.

De acuerdo con la dependencia, ocho oficiales estarán de manera permanente en la glorieta para apoyar directamente en la regulación del tránsito, atender incidentes y orientar a los conductores. Asimismo, cerca de 100 elementos del grupo Ocelotes colaborarán en la supervisión y el ordenamiento de la circulación sobre avenida López Mateos, considerada una de las vialidades más concurridas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

Como parte de las acciones preventivas, la Policía Vial hizo un llamado a los automovilistas para planear sus recorridos con anticipación y contemplar rutas alternas. Entre las opciones sugeridas destacan las avenidas Arcos, México y La Paz, que permiten desahogar el tráfico que se concentra en la zona de influencia de los trabajos.

La corporación pidió también a la ciudadanía mantener la paciencia durante los traslados y respetar en todo momento las indicaciones de los agentes viales, con el fin de reducir los tiempos de espera y evitar embotellamientos que afectan a miles de personas que circulan diariamente por la zona.

Finalmente, la Policía Vial refrendó su compromiso de mantener presencia permanente en los puntos estratégicos del AMG, especialmente en aquellos donde se desarrollan proyectos de infraestructura. Con estas acciones, se busca minimizar las afectaciones generadas por la obra y garantizar condiciones de movilidad más seguras y eficientes.

