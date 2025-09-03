Huracán "Lorena": Estas son las zonas que podrían ser afectadas por inundaciones

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, esta mañana, el huracán “Lorena” se localizó a 165 kilómetros (km) al suroeste de Cabo San Lucas y a 345 km al sur-sureste de Cabo San Lázaro, ambas localidades del estado de Baja California Sur, en México.

Todo apunta a que “Lorena” podría intensificarse a huracán categoría 2 y tocar tierra durante la mañana de este viernes en el occidente de Baja California Sur, además de cruzar la península de Baja California y alcanzar las costas de Sonora para el sábado.

Punto y aparte, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos —NHC por sus siglas en inglés— considera ciertos escenarios en los que el sistema se mantendría más tiempo en el océano Pacífico, por lo tanto, no se descartan posibles cambios en su trayectoria e intensidad.

Zonas más afectadas por inundaciones del huracán "Lorena"

El National Hurricane Center de los EU, advirtió que las fuertes lluvias asociadas a "Lorena" impactarán con énfasis en los estados de Baja California Sur, sureste de Baja California y suroeste de Sonora. Las cuales, a su vez, podrían traer riesgo de inundaciones en toda la Arizona, y en los terrenos de mayor altitud en México.

ESPECIAL/ X/ NHC Pacific

Asimismo, cabe destacar que en la cuenca del Pacífico, el huracán “Kiko” —de categoría 2 en la escala de Saffir Simpson— se localizó, por la madrugada de hoy, a 2 mil 205 km al suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur. Gracias a su distancia y trayectoria, no representa riesgo para el país.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

