Miércoles, 03 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Huracán "Lorena": Estas son las zonas que podrían ser afectadas por inundaciones

Todo apunta a que “Lorena” podría intensificarse a huracán categoría 2 y tocar tierra durante la mañana de este viernes 

Por: El Informador

Las fuertes lluvias asociadas a

Las fuertes lluvias asociadas a "Lorena" impactarán con énfasis en tres estados de México. AP / ARCHIVO

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, esta mañana, el huracán “Lorena” se localizó a 165 kilómetros (km) al suroeste de Cabo San Lucas y a 345 km al sur-sureste de Cabo San Lázaro, ambas localidades del estado de Baja California Sur, en México.

Todo apunta a que “Lorena” podría intensificarse a huracán categoría 2 y tocar tierra durante la mañana de este viernes en el occidente de Baja California Sur, además de cruzar la península de Baja California y alcanzar las costas de Sonora para el sábado. 

Lee: Guadalajara reduce delitos y aumenta 10 puntos de percepción de seguridad

Punto y aparte, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos —NHC por sus siglas en inglés— considera ciertos escenarios en los que el sistema se mantendría más tiempo en el océano Pacífico, por lo tanto, no se descartan posibles cambios en su trayectoria e intensidad. 

Zonas más afectadas por inundaciones del huracán "Lorena"

El National Hurricane Center de los EU, advirtió que las fuertes lluvias asociadas a "Lorena" impactarán con énfasis en los estados de Baja California Sur, sureste de Baja California y suroeste de Sonora. Las cuales, a su vez, podrían traer riesgo de inundaciones en toda la Arizona, y en los terrenos de mayor altitud en México. 

 ESPECIAL/ X/ NHC Pacific
ESPECIAL/ X/ NHC Pacific

Asimismo, cabe destacar que en la cuenca del Pacífico, el huracán “Kiko” —de categoría 2 en la escala de Saffir Simpson— se localizó, por la madrugada de hoy, a 2 mil 205 km al suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur. Gracias a su distancia y trayectoria, no representa riesgo para el país.

Mira: Dan 56 años de cárcel a cinco por tentativa de homicidio en Tlaquepaque

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

AO

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones