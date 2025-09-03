Perfilan nueva Comisaría y academia de policía de Tlajomulco en la zona Valle

Con la intención de reforzar la seguridad, y con una inversión de 100 millones de pesos, el Ayuntamiento de Tlajomulco perfila cambiar la sede de la Comisaría y de la academia de policía a la zona Valle, la cual concentra el 90 por ciento de los delitos cometidos en el municipio.

Las obras de las nuevas instalaciones estarán en la colonia Lomas del Mirador y fueron inauguradas esta mañana; se prevé que sean concluidas en febrero de 2026.

El alcalde de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, señaló que se busca cambiar la sede de la policía, que actualmente se ubica en la cabecera municipal, con el fin de reforzar la presencia de uniformados en esta zona. La meta —añadió— es tener mil policías y 100 patrullas más para el próximo año. Actualmente, la corporación cuenta con cerca de 800 elementos y 100 unidades.

"La estrategia de seguridad tiene que reforzarse en esta zona. Tenemos los mapas de calor muy claros y en esta zona es la más álgida, en donde en 10.12 colonias nos sucede el 90 por ciento de los hechos delictivos. Entonces queremos cambiar la sede de la Comisaría a esta zona. Queremos tener una academia para poder capacitar a la gente y que sea una Comisaría fuerte, y que desde aquí se desplante toda la estrategia municipal, primero con el polígono más álgido y después desdoblando en todo nuestro municipio", indicó.

La Comisaría contará con un estacionamiento, áreas administrativas y operativas, un juzgado cívico y consultorios de evaluación médica y psicológica. En tanto, la academia tendrá un patio cívico, aulas, comedor y área de adiestramiento táctico. Celso Álvarez Solórzano, director de Obras Públicas de Tlajomulco, detalló que también se construirán patios de maniobra, "una de las más importantes de la Zona Metropolitana".

EL INFORMADOR / O. González

Por su parte, el comisario de Tlajomulco, Eduardo Alonso Silva Ibarra, destacó que, aunado a la nueva Comisaría, la policía municipal ha apostado por una estrategia de cercanía ciudadana. Con patrullajes en conjunto con el Ejército mexicano y la Guardia Nacional, afirmó, habrá mejores condiciones de seguridad para la zona Valle y para el municipio.

EL INFORMADOR / O. González

"Aquí va a estar su servidor, el comisario general, despachando aquí, en esta zona estratégica, en esta zona prioritaria. Vamos a estar tratando de mejorar día con día. La academia de policía representa un gran avance porque vamos a poder formar nuevos y mejores policías […]. Tenemos un plan muy bien dirigido y que nos está ayudando a tener, día con día, mejores condiciones de seguridad", finalizó.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

