Un adelanto con sabor a tequila: Hacienda Herradura abre camino a Alquimia

Como antesala al esperado festival de mixología Alquimia que se celebrará el 5 y 6 de septiembre en Salón Bellaterra, presentado por Vinos América, un selecto grupo de invitados vivió una experiencia única en la Hacienda Herradura, en Amatitán. La actividad fue pensada como un “precalentamiento” para que los asistentes comenzaran a adentrarse en el mundo de los destilados y la coctelería.

Hacienda Herradura abre camino a Alquimia. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 15 de agosto 2025

Ana Camila Rangel, Danely Villa y Alexandra Rumbos. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 15 de agosto 2025.

La cita fue el 7 de agosto, con salida desde Punto Sao Paulo rumbo a la icónica casa tequilera. Tras llegar a las 10:30 de la mañana, los participantes recorrieron sus instalaciones a pie, descubriendo la historia y el proceso detrás del tequila Herradura. Más tarde, disfrutaron de un break con estación refrescante antes de pasar a una cata y actividad de mixología guiada por el experto Raúl Torrecilla.

Mike González, Andrea Dieguez y Fer Orozco. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 15 de agosto 2025

Lalo Orozco y Edgar González. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 15 de agosto 2025

El recorrido culminó con un buffet mexicano amenizado por DJ, que dio el toque festivo a la jornada. Sin duda, una experiencia que dejó a todos listos -y con muchas ganas- para vivir la magia de Alquimia.

Maitane López. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 15 de agosto 2025

Anastasia Ratinskaia, Natasha Nikova y Axi Alexandrova. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 15 de agosto 2025

CP