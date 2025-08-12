El presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Ivar Sisniega, reconoció que hay interés porque el Estadio AKRON sea sede para los juegos de repechaje de cara a la Copa del Mundo 2026 pero por el momento no hay nada confirmado.

"Hay interés de las ciudades, no hay nada confirmado de FIFA, es decir, yo he visto en los medios que aparece como que ya es un hecho, no es un hecho, es un tema que FIFA no ha definido todavía", señaló.

De igual manera, el gobernador del Estado de Jalisco, Pablo Lemus, reconoció que están trabajando con la gente de FIFA para hacer posible el que la afición tapatía tenga esos partidos en el Estadio AKRON.

"Efectivamente, todavía no es un hecho, está la posibilidad y estamos trabajando por ello. Y le vamos a echar el resto para que vengan esos partidos de repechaje a Guadalajara, pero aún no está confirmado, lo estamos trabajando con FIFA", agregó.

Al final, el Propietario de Chivas, Amaury Vergara, enfatizó que ellos están como la mano levantada para ser considerados y albergar los partidos de repechaje como prueba final ante de la Copa del Mundo.

"Estamos listos para este partido y cualquier otro partido, entonces la mano siempre levantada, todo el tiempo y también con el apoyo de Pablo Lemus y de Juan José Frangie, el estadio pues está con todas las condiciones, entonces pues por supuesto que podemos recibir cualquier ensayo que nos ayude a preparar", concluyó.

