Este martes fue presentado de manera oficial el encuentro amistoso de la Selección Mexicana contra Ecuador en la cancha del Estadio AKRON, duelo que se disputará el próximo 14 de octubre y será el último juego del equipo tricolor en Guadalajara antes de la Copa del Mundo.

En la presentación estuvo a cargo del gobernador de Jalisco Pablo Lemus; el propietario de Chivas, Amaury Vergara; y el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie. Además de Duilio Davino, Director Deportivo de la Selección Mexicana; junto a Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Duilio Davino, director deportivo de la Selección Mexicana, dio a conocer que fue a petición del director técnico del equipo tricolor, Javier Aguirre, que el encuentro se disputara en la cancha del Estadio AKRON.

"Tendremos aquí en el Estado de Jalisco el partido de la Selección Mexicana contra Ecuador el próximo 14 de octubre. Será un partido muy importante, ya que será nuestro último juego de preparación en Guadalajara previo al Mundial, que, como saben, jugaremos aquí el segundo partido.

"La petición de Javier Aguirre y su cuerpo técnico de tener un partido más aquí contra un rival como Ecuador, que hoy marcha segundo en las eliminatorias, está calificado al mundial, que tiene un gran entrenador joven y un equipo muy dinámico, muy joven, que seguro será una dura prueba", señaló.

Por su parte, el propietario de Chivas, Amaury Vergara, reconoció que el inmueble rojiblanco está listo para albergar otro encuentro del equipo tricolor previo a la Copa del Mundo.

"Este maravilloso partido, decirle a la selección que estamos listos, el estadio está listo, muchas gracias a la confianza otra vez y al ‘Vasco’ también, agradecerle. El estadio está mejor que nunca, la cancha está increíble y va a estar todavía mucho mejor para este partido, con todas las adecuaciones y con todas las remodelaciones que hemos hecho. Y para nosotros es un orgullo, para el club Chivas y por supuesto para el estadio Akron, es un gran orgullo recibir otra vez a la selección", concluyó.

La venta de boletos para el encuentro de la Selección Mexicana iniciará el próximo 18 de agosto a través del sitio web https://boletomovil.com/.

