De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), canales de baja presión al interior de país; junto al ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe; y la onda tropical número 21 en el sur de Oaxaca, despertarán lluvias puntuales intensas —de 75 a 150 milímetros— en el sur de Sinaloa, Nayarit, el oeste de Jalisco, Colima, el sur y suroeste de Oaxaca y el noreste y sur de Chiapas. En Puerto Vallarta, se pronostica la precipitación de tormenta.

¿Lloverá hoy 12 de agosto en Puerto Vallarta?

En la sofocante ciudad de Puerto Vallarta y, de acuerdo con la cadena The Weather Channel, el cielo permanecerá con intervalos nubosos, temperaturas que oscilarán de los 33 a los 24 grados centígrados y ráfagas de viento Noroeste que correrán a 26 km/h. Se espera la precipitación de tormenta eléctrica después de las 03:00 de la tarde, con una acumulación de agua de 2.3 milímetros en su región.

04:00 PM Tormenta (59%) 05:00 PM Tormenta (69%) 06:00 PM Tormenta (84%) 07:00 PM Tormenta (96%) 08:00 PM Chubascos (96%) 09:00 PM Tormenta (100%) 11:00 PM Lluvia (30%)

Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que Jalisco, por su parte, tendrá lluvias puntuales en regiones de Altos, Norte, Ciénega, Costa Sierra Occidental, Costa Sur, Sur y Sierra de Amula.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO