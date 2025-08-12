Martes, 12 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Puerto Vallarta se alista para tormentas eléctricas este martes

Además de la tormenta, el oleaje podría alcanzar hasta 2.5 metros de altura en la ciudad vallartense

Por: Ámbar Orozco

En Puerto Vallarta se espera la caída de tormenta eléctrica después de las 03:00 de la tarde. NTX / ARCHIVO

En Puerto Vallarta se espera la caída de tormenta eléctrica después de las 03:00 de la tarde. NTX / ARCHIVO

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), canales de baja presión al interior de país; junto al ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe; y la onda tropical número 21 en el sur de Oaxaca, despertarán lluvias puntuales intensas —de 75 a 150 milímetros— en el sur de Sinaloa, Nayarit, el oeste de Jalisco, Colima, el sur y suroeste de Oaxaca y el noreste y sur de Chiapas.  En Puerto Vallarta, se pronostica la precipitación de tormenta.

Lee: Dólar se DESINFLA frente al peso en el arranque de la jornada

¿Lloverá hoy 12 de agosto en Puerto Vallarta?

En la sofocante ciudad de Puerto Vallarta y, de acuerdo con la cadena The Weather Channel, el cielo permanecerá con intervalos nubosos, temperaturas que oscilarán de los 33 a los 24 grados centígrados y ráfagas de viento Noroeste que correrán a 26 km/h. Se espera la precipitación de tormenta eléctrica después de las 03:00 de la tarde, con una acumulación de agua de 2.3 milímetros en su región.

04:00 PM Tormenta (59%)
05:00 PM Tormenta (69%)
06:00 PM Tormenta (84%)
07:00 PM Tormenta (96%)
08:00 PM Chubascos (96%)
09:00 PM Tormenta (100%)
11:00 PM Lluvia (30%)

Checa: Pensión Mujeres Bienestar: Motivos por el que podrían rechazar tu registro

Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que Jalisco, por su parte, tendrá lluvias puntuales en regiones de Altos, Norte, Ciénega, Costa Sierra Occidental, Costa Sur, Sur y Sierra de Amula. 

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones