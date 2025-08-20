Miércoles, 20 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

En Guadalajara persistirá la lluvia en horas de la tarde

Conoce el clima que le espera a Guadalajara durante esta tarde

Por: Ámbar Orozco

En la caótica Guadalajara se registra cierta probabilidad de tormenta en el 60% de su región en las siguientes horas. SUN / ARCHIVO

En la caótica Guadalajara se registra cierta probabilidad de tormenta en el 60% de su región en las siguientes horas. SUN / ARCHIVO

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la interacción del monzón mexicano en el noroeste del territorio; canales de baja presión; una circulación ciclónica en altura; la onda tropical número 23 en el occidente; y la número 24 sobre el sureste del territorio nacional, generarán lluvias intensas —de 75 a 150 milímetros— en Nayarit, el suroeste de Tamaulipas, el norte y occidente de Jalisco y el sureste de Chiapas. Dentro del Área Metropolitana de Guadalajara se prevé cierta caída de lluvia eléctrica por la tarde.

Durante la mayor parte del día, el cielo en Guadalajara permanecerá parcialmente nublado; las temperaturas oscilarán en torno a los 27 y 14 grados centígrados, y el viento Noroeste alcanzará una velocidad de hasta 29 km/h.

Mira: Arranca la preventa de boletos VIP para las Fiestas de Octubre 2025

¿A qué hora lloverá este 20 de agosto en Guadalajara?

En la caótica ciudad tapatía, y de acuerdo con la cadena meteorológica de Meteored, se registra cierta probabilidad de tormenta —con una acumulación de agua de 2.5 mm— en el 60% de su región en las siguientes horas:

06:00 PM Tormenta (30%) Acumulación de agua de 0.2 mm
12:00 AM Lluvia (30%)  Acumulación de agua de 1.4 mm
11:00 PM Lluvia (78%) Acumulación de agua de 0.5 mm 

Lee: En Guadalajara vendrá una gran tormenta en horas de la tarde

Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que Jalisco, por su parte, tendrá lluvias de moderadas a fuertes al sur y en el occidente, junto a chubascos en zonas montañosas. Hay alta posibilidad de lluvia al interior del AMG en horas de la tarde.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

AO
 

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones