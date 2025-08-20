De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la interacción del monzón mexicano en el noroeste del territorio; canales de baja presión; una circulación ciclónica en altura; la onda tropical número 23 en el occidente; y la número 24 sobre el sureste del territorio nacional, generarán lluvias intensas —de 75 a 150 milímetros— en Nayarit, el suroeste de Tamaulipas, el norte y occidente de Jalisco y el sureste de Chiapas. Dentro del Área Metropolitana de Guadalajara se prevé cierta caída de lluvia eléctrica por la tarde.

Durante la mayor parte del día, el cielo en Guadalajara permanecerá parcialmente nublado; las temperaturas oscilarán en torno a los 27 y 14 grados centígrados, y el viento Noroeste alcanzará una velocidad de hasta 29 km/h.

¿A qué hora lloverá este 20 de agosto en Guadalajara?

En la caótica ciudad tapatía, y de acuerdo con la cadena meteorológica de Meteored, se registra cierta probabilidad de tormenta —con una acumulación de agua de 2.5 mm— en el 60% de su región en las siguientes horas:

06:00 PM Tormenta (30%) Acumulación de agua de 0.2 mm 12:00 AM Lluvia (30%) Acumulación de agua de 1.4 mm 11:00 PM Lluvia (78%) Acumulación de agua de 0.5 mm

Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que Jalisco, por su parte, tendrá lluvias de moderadas a fuertes al sur y en el occidente, junto a chubascos en zonas montañosas. Hay alta posibilidad de lluvia al interior del AMG en horas de la tarde.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.

