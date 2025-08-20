Este miércoles se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso de Alfredo Salvador "N", señalado de abusar sexualmente de un menor de seis años de edad, videograbar el acto y publicarlo en la "dark web", una parte oculta de Internet a la que no es posible acceder a navegadores convencionales.

Así, afirmó la Fiscalía de Jalisco, es que logró llevarlo a prisión preventiva, al igual que a su hermana, quien sería la madre del menor referido como abusado, luego de haber sido detenidos en operativos simultáneos el pasado 14 de agosto.

La Fiscalía recordó que las indagatorias se originaron luego de que en julio del presente año una fuente anónima denunció ante el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) el hallazgo de material en video sobre un abuso sexual infantil, el cual había sido subido a un foro de internet. "Posteriormente, esta Representación Social fue contactada por el FBI, ya que, al parecer, los hechos habían tenido lugar en Jalisco", señaló la dependencia.

Fue así que, para investigar lo reportado, se solicitaron órdenes de cateo en dos domicilios distintos, logrando en Tlajomulco la detención de Alfredo Salvador "N", ya que, según se presume, era quien aparecía en las pruebas de video.

Del mismo modo, se detuvo en Zapopan a Jessica Nohemí "N", madre del niño, por el delito de maltrato infantil.

"La mañana de hoy, 20 de agosto, se realizó la audiencia de vinculación de ambos detenidos, en la que la autoridad jurisdiccional abrió proceso a ambos; a él por los delitos de abuso sexual infantil, corrupción de menores y maltrato infantil, por lo que podría enfrentar una pena de más de 25 años de prisión", refirió la Fiscalía mediante un comunicado.

Por otra parte, añadió, Jessica Nohemí "N" fue vinculada a proceso por el delito de maltrato infantil, en las vertientes física y psicológica, por lo que también podría quedar en prisión hasta cinco años, de acuerdo con el Código Penal Para el Estado Libre y Soberano de Jalisco.

Como medida cautelar, el Juez impuso prisión preventiva oficiosa de un año para Alfredo Salvador "N" y prisión preventiva justificada de seis meses para Jessica Nohemí "N", mientras se realizan las investigaciones complementarias.

