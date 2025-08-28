Jueves, 28 de Agosto 2025

En Guadalajara caerá una BORRASCA en esta tarde

De acuerdo con el pronóstico del clima, vendrá una auténtica borrasca en la ciudad tapatía

Por: Ámbar Orozco

En Guadalajara se registra una gran, gran tormenta en el 80% de su territorio. SUN / ARCHIVO

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la corriente en chorro subtropical sobre el noroeste de México; los remanentes de “Juliette”; canales de baja presión al interior; y la onda tropical número 27, que se desplazará sobre el sureste mexicano: traerán lluvias muy fuertes —de 50 a 75 milímetros— en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Veracruz y el suroeste de Campeche. Dentro del Área Metropolitana de Guadalajara se prevé tremenda caída de lluvia eléctrica por la tarde.

Durante la mayor parte del día, el cielo en Guadalajara permanecerá con nubes y claros; las temperaturas oscilarán en torno a los 25 y 16 grados centígrados, y el viento Este alcanzará una velocidad de hasta 25 km/h.

¿A qué hora lloverá este 28 de agosto en Guadalajara?

En la tumultuosa ciudad tapatía, y de acuerdo con la cadena meteorológica de Meteored, se registra una tremenda caída de tormenta con actividad eléctrica —con una acumulación de agua de 7.5 mm— en el 80% de su región en las siguientes horas:

03:00 PM Lluvia (80%)  Acumulación de agua de 0.2 mm
04:00 PM Tormenta (70%) Acumulación de agua de 0.7 mm
05:00 PM Tormenta (70%) Acumulación de agua de 3.5 mm
06:00 a 07:00 PM  Lluvia (100%) Acumulación de agua de 1.1 mm

Además, en horas más tardías, la lluvia continuará cayendo en la ciudad. 

08:00 a 09:00 PM Lluvia (90%) Acumulación de agua de 1.2 mm 
11:00 a 12:00 AM Lluvia (90%) Acumulación de agua de 0.7 mm 

Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que para el Estado de Jalisco,  se pronostican lluvias en las diferentes regiones, con probabilidad de ser moderadas a fuertes al sur y oriente del territorio.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.

