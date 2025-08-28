Noroña sale de la Presidencia del Senado; este será su relevo

Un día después de que Gerardo Fernández Noroña protagonizara un pleito en el Senado con Alejandro Moreno Merino, del PRI, se dio a conocer que Laura Itzel Castillo, de Morena, tomará su lugar en la Mesa Directiva del Senado.

El cambio se suscita sin mucha sorpresa, pues se sabe que ha terminado el tiempo de Noroña al frente del Senado. La bancada de oficialista destacó que quien lo presidirá es una legisladora con una amplia trayectoria.

¿Quién será el relevo de Noroña en el Senado?

La senadora Laura Itzel Castillo será presidenta de la Mesa Directiva del Senado, ello de acuerdo a legisladores de Morena que asisten a la reunión plenaria de este jueves. En el encuentro privado se eligió a la senadora morenista que sustituirá a Gerardo Fernández Noroña.

La bancada oficialista destacó que se trata de una legisladora con amplia trayectoria, reconocida por su compromiso con las causas sociales y su militancia de izquierda.

"Es una mujer de lucha, de grandes ideas y de firmes valores", señalaron senadores de Morena al anunciar la decisión interna que la perfila para encabezar los trabajos legislativos en la Cámara Alta.

La Mesa Directiva del Senado será renovada el 1 de septiembre, cuando inicie el nuevo periodo ordinario, y su presidencia es clave para la conducción de las sesiones, el orden del debate y la representación institucional del Senado de la República.

En un contexto de tensiones políticas por las recientes confrontaciones entre bancadas en la Comisión Permanente, Morena persigue la continuidad de la conducción legislativa alineada a la agenda de su Cuarta Transformación.

