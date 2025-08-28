El día de ayer, oficiales de la Base 5 de la Coordinación Municipal de Gestión Integral de Riesgos de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara rescataron a tres jóvenes en la Barranca de Huentitán, en la colonia Lomas del Paraíso.

La unidad arribó al lugar tras recibir múltiples reportes de personas accidentadas al interior de la barranca. Los elementos descendieron al lugar en el que se encontraban los lesionados y se realizó el rescate, con apoyo del equipo USAR GDL, especializado en Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas, se realizó la extracción de los mismos.

Los jóvenes presentaban diferentes lesiones entre las que se encontraban posibles fracturas y contusiones, por lo que fueron puestos a salvo y entregados a unidades especializadas de salud para que se encarguen de su valoración y atención médica.

La historia fue compartida en redes sociales de Protección Civil y Bomberos GDL.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Para reportar una emergencia a los Bomberos de Guadalajara debes marcar el número de emergencia 911 y explicar la situación o reportarlo directamente en la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara a través del teléfono 33 1201 7700.

Te puede interesar: Sting recibe demanda millonaria de sus excompañeros de The Police

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB