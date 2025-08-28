Elementos Guardavidas parte del área de Salvamento Acuático de la Dirección Municipal de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta realizaron acciones inmediatas para auxiliar a un sujeto masculino que había ingresado al mar en oscuridad y presentó dificultades para salir por sus propios medios.

El sujeto de unos 50 años de edad habría ingresado al mar frente a los Arcos del Malecón en el centro del municipio. La Playa Malecón es una de las nueve playas en las que está prohibido su ingreso debido a las condiciones climáticas recientes.

Ante ello, tres operativos Guardavidas intervinieron rápidamente y lograron asegurar al sujeto y extraerlo de manera segura, evitando una situación de mayor riesgo como el ahogamiento.

La Dirección Municipal de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta pide atender las indicaciones del personal de Guardavidas desplegado en sitio y extremar precauciones. El día de ayer, miércoles 27 de agosto, la autoridad informó que nueve playas del municipio presentaban bandera roja, por lo que está prohibido el ingreso al mar en todas ellas hasta nuevo aviso o cambio de bandera.

Estas son las playas que tenían bandera roja el día de ayer:

Playa de Oro

Playa Holly

Playa Flamingos

Playa Camarones

Malecón

Playa de los Muertos

Conchas Chinas

Playa Negra

Playa Palmares

Te puede interesar: Lluvia provoca cierres viales por inundación en Zapopan

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB