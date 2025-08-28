La Policía del Estado dio a conocer esta mañana la detención de dos personas en calles de la colonia Lomas de San Eugenio, en el municipio de Guadalajara, que derivó en el hallazgo de un sistema de videovigilancia pirata instalado en la azotea de un edificio particular.

En rueda de prensa semanal el secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, explicó que fueron elementos de la Policía del Estado, Policía Metropolitana y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes hacían su recorrido de vigilancia, cuando detectaron, en el cruce de Gildardo Gómez y Demóstenes, a dos sujetos que corrieron al percatarse del paso del convoy.

Uno de ellos, quien se identificó como Alberto "N", fue alcanzado metros adelante, y en una revisión apegada a protocolo le localizaron cerca de 20 gramos de lo que parecía ser la droga conocida como "crystal".

El otro fue perdido de vista en una torre de viviendas en Demóstenes y Gaspar Antonio Xiú, sin embargo, durante la búsqueda con drones fueron detectados en la azotea: muebles, camas, cámaras y DVRs, al parecer un C2 en proceso de instalación, informó la Secretaría de Seguridad.

Entre lo encontrado se hallan 11 cámaras de videovigilancia, dos sistemas DVR —dispositivos que procesan y almacenan las videograbaciones— y una extensión de aproximadamente 20 metros.

Según las primeras investigaciones, el sujeto detenido es presunto miembro de la banda "Los Técnicos", quienes, al parecer, se hacen pasar por trabajadores técnicos de empresas de televisión de paga e internet para instalar cámaras de videovigilancia clandestina y para distribuir droga.

Lo localizado fue asegurado y entregado al Ministerio Público para que se encargue de las averiguaciones correspondientes a fin de determinar la situación legal del detenido y se establezca cómo y con qué fines concretos operaba este sistema de videovigilancia clandestino.

