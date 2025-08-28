Jueves, 28 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Ticketmaster tiene todos estos conciertos al 2x1

Todos los jueves son de dos boletos al precio de uno en Ticketmaster; a continuación todos los eventos participantes

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Revisa la lista de TODOS los conciertos que están al 2x1 en Ticketmaster hoy jueves 28 de agosto. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Revisa la lista de TODOS los conciertos que están al 2x1 en Ticketmaster hoy jueves 28 de agosto. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Los amantes de los conciertos agradecerán la llegada del cuarto jueves de 2x1 en Ticketmaster de agosto hoy jueves 28. Como cada semana, la boletera ofrece dos boletos al precio de uno en una serie de eventos de entretenimiento de todo tipo, entre los que se encuentran conciertos, obras de teatro, stand-up comedy y en algunas ocasiones eventos deportivos.

En el listado que verás aquí debajo encontraras TODOS los conciertos que se encuentran al 2x1 en Ticketmaster. Para hacer válida la oferta la única condición necesaria para poder aprovechar la promoción debes realizar tu compra a través de la taquilla digital de la boletera. La promoción no será aplicable si asistes a taquillas físicas de los recintos. 

Para poder procesar tu compra dentro del jueves 2x1 de Ticketmaster va a ser necesario que cuentes con un perfil en el portal, un correo electrónico disponible y una tajeta bancaria de cualquier tipo para poder realizar el pago de los boletos ¡Alista todo y anímate a comprar tus boletos!

Lee: Lluvia provoca cierres viales por inundación en Zapopan

Lista COMPLETA de conciertos al 2x1 en Ticketmaster

  • Kerigma en el Lunario del Auditorio Nacional de México
  • Emilia en el Auditorio Telmex de Zapopan
  • Bohemia 88. Noel Shajiris, Mónica Vélez, Johnny Lau, Noam en El Cantoral de México
  • Concierto Homenaje a Elvis Presley by Héctor Ortiz en Alboa Cuernavaca en Vista Hermosa
  • Dimitri y las Brujas en el Foro Tims de Monterrey
  • Paté de Fuá en el Teatro Metropólitan de México
  • Marca MP en el Auditorio Telmex de Zapopan
  • Percy en el Foro Red Access de México
  • Paty Cantu en La Maraka de México
  • Jorge Muñiz en el Lunario del Auditorio Nacional de México
  • El Gato con Botas en el Telón de Asfalto de México
  • Nortec Pepsi Center WTC en México
  • Gloria Trevi en el Sede Stage de Tlajomulco
  • Moenia en el Auditorio Telmex de Zapopan
  • Old Days Band & Strings en Alboa Metepec de San Francisco Coaxusco
  • Ednita Nazario en el Lunario del Auditorio Nacional de México
  • Emilia en el Auditorio Nacional de México
  • Avatar La Leyenda de AANG en el Auditorio Nacional de México
  • Río Roma Escenario GNP Seguros en Monterrey
  • Homenaje a Selena en el Foro Tims de Monterrey
  • Old Days Band & Strings en Alboa Cuernavaca de Vista Hermosa
  • Do you remember en el Foro Red Access de México
  • Old Days Band & Strings en Alboa Pedregal de México
  • La Caravana del Amor en el Auditorio Nacional de México
  • Estelares en el Lunario del Auditorio Nacional de México
  • La Vela Puerca en el Foro Tims de Monterrey

Te puede interesar: Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta ponen bandera roja en nueve playas

  • Orishas en el Pabellón del Palacio de los Deportes de México
  • David Pabón en Al Chile Bar y Restaurante La Familia Grande en México
  • Gustaco Lara en el Foro Red Access de México
  • Playa Limbo en el Foro Tims de Monterrey
  • Río Roma en el Teatro Diana de Guagalajara
  • Germaine Valentina en el Lunario del Auditorio Nacional de México
  • Collage en el Foro Red Access de México
  • Little Jesús en el Escenario GNP Seguros de Monterrey
  • Roberto Blades en La Maraka de México
  • Air en el Auditorio Nacional de México
  • Jacob Collier en el Teatro Diana de Guadalajara
  • Joss Vecar "Latidos" en el Foro Red Access de México
  • La Leyenda en el Auditorio Banamex de Monterrey
  • Alma Sureña en el Foro Dejavú de la Ciudad de México
  • Tributo a The Doors en el Teatro Tepeyac de México
  • Nicho Hinojosa en el Foro Red Access de México
  • Rocío Banquells en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México
  • Estela Núñez en el Lunario del Auditorio Nacional de México
  • Jaime Varela en el Teator Metropólitan de México
  • Ardidas y Dolidas en el Sede Stage de Tlajomulco
  • Little Jesús en el Teatro Diana de Guadalajara
  • Mr. Loxley en el Foro Red Access de México
  • Amar y Querer José José en el Auditorio Nacional de México
  • Jesse & Joy en el Auditorio Nacional de México
  • Nicho Hinojosa en La Maraka de México
  • Fey en el Auditorio Nacional de México
  • Bacilos en La Maraka de México
  • Edith Márquez en el Auditorio Nacional de México
  • Miguel Luna y Carlos Macías en El Cantoral de México
  • Esto Sí es Despecho: Myriam - Aranza - Sheyla de La Maraka en México
  • María Conchita Alonso en el Lunario del Auditorio Nacional de México
  • La Sonora Dinamita en el Auditorio Nacional de México
  • Paul Young en La Maraka de México
  • San Francisco Disco Band en el Foro Red Accesso de México
  • Denise de Kalafe en el Lunario del Auditorio Nacional de México
  • Guadalupe Pineda en La Maraka de México
  • Rock & Roll de la Época Dorada en La Maraka de México
  • Edgar Oceransky en La Maraka de la Ciudad de México
  • El Consorcio Gracias en el Teatro Metropólitan de México
  • Un aplauso para el amor en el Foro Red Access de México
  • Estela Nuñez y Jorge Muñiz en el Teatro Metropólitan de México
  • Pimpinela en el Auditorio Nacional de México
  • Leo Rizzi en La Maraka de México
  • A*Teens en La Maraka de México

También lee: Bomberos rescataron a tres personas lesionadas en la Barranca de Huentitán

  • Beatles & Oldies but Goodies con los grupos Morsa y Kamelot en el Teatro Tepeyac de México
  • Jaime Varela en el Lunario del Auditorio Nacional de México
  • Leandro Ríos en el Auditorio Banamex de Monterrey
  • Enrique Guzmán en La Maraka de México
  • A*Teens en La Maraka de México
  • Mariachi Vargas de Tecalitlán en el Escenario GNP Seguros de Monterrey
  • Neo 5 live show en el Foro Red Access en México
  • Michael Jackson Sinfónico en Teatro Tepeyac en México
  • Trendline en el Foro Red Access de México
  • Déja Vu Retro Show en el Lunario del Auditorio Nacional de México
  • Kabah "Fiesta de Halloween" en La Maraka de la Ciudad de México
  • Carlos Cuevas en el Auditorio Telmex de Zapopan
  • Liberación en el Auditorio Nacional de México
  • Khea en el Teatro Diana de Guadalajara
  • La Delio Valdez en el Pabellón del Palacio de los Deportes en México
  • La Castañeda en La Maraka de México
  • Kabrones! Ex Mago de Oz en La Maraka de México
  • Los Panchos Celebrando al adulto mayor en La Maraka de México
  • Fernando Delgadillo en el Teatro Diana de Guadalajara
  • Camilo Séptimo en el Teatro Diana de Guadalajara
  • Esto Sí es Despecho: Myriam - Aranza - Sheyla de La Maraka en México
  • Kevin Roldán en Sede Stage de Tlajomulco
  • The Big Band Experience Tributo a Ray Conniff y Gleen Miller en La Maraka de México
  • Maelo Ruiz y Diego Moran en La Maraka de México
  • I love dance en el Palacio de los Deportes de México
  • Mercurio en La Maraka de México
  • ARCANO en el Auditorio Nacional de México

Te podría interesar: Sting recibe demanda millonaria de sus excompañeros de The Police

  • Natalie Imbruglia en La Maraka de México
  • Francisco Céspedes en La Maraka de México
  • Kalimba en el Auditorio Nacional de México
  • La Caravana del Amor en el Auditorio Telmex de Zapopan
  • Elefante en el Auditorio Nacional de México
  • La Texana en el Teatro Metropólitan de México
  • Las Angélicas, El Show en La Maraka de México
  • Aleks Syntek en el Auditorio Naiconal de México
  • Los Yaguaru en el Auditorio Nacional de México

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB 

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones