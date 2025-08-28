Los amantes de los conciertos agradecerán la llegada del cuarto jueves de 2x1 en Ticketmaster de agosto hoy jueves 28. Como cada semana, la boletera ofrece dos boletos al precio de uno en una serie de eventos de entretenimiento de todo tipo , entre los que se encuentran conciertos, obras de teatro, stand-up comedy y en algunas ocasiones eventos deportivos.

En el listado que verás aquí debajo encontraras TODOS los conciertos que se encuentran al 2x1 en Ticketmaster. Para hacer válida la oferta la única condición necesaria para poder aprovechar la promoción debes realizar tu compra a través de la taquilla digital de la boletera. La promoción no será aplicable si asistes a taquillas físicas de los recintos.

Para poder procesar tu compra dentro del jueves 2x1 de Ticketmaster va a ser necesario que cuentes con un perfil en el portal, un correo electrónico disponible y una tajeta bancaria de cualquier tipo para poder realizar el pago de los boletos ¡Alista todo y anímate a comprar tus boletos!

Lista COMPLETA de conciertos al 2x1 en Ticketmaster

Kerigma en el Lunario del Auditorio Nacional de México

Emilia en el Auditorio Telmex de Zapopan

Bohemia 88. Noel Shajiris, Mónica Vélez, Johnny Lau, Noam en El Cantoral de México

Concierto Homenaje a Elvis Presley by Héctor Ortiz en Alboa Cuernavaca en Vista Hermosa

Dimitri y las Brujas en el Foro Tims de Monterrey

Paté de Fuá en el Teatro Metropólitan de México

Marca MP en el Auditorio Telmex de Zapopan

Percy en el Foro Red Access de México

Paty Cantu en La Maraka de México

Jorge Muñiz en el Lunario del Auditorio Nacional de México

El Gato con Botas en el Telón de Asfalto de México

Nortec Pepsi Center WTC en México

Gloria Trevi en el Sede Stage de Tlajomulco

Moenia en el Auditorio Telmex de Zapopan

Old Days Band & Strings en Alboa Metepec de San Francisco Coaxusco

Ednita Nazario en el Lunario del Auditorio Nacional de México

Emilia en el Auditorio Nacional de México

Avatar La Leyenda de AANG en el Auditorio Nacional de México

Río Roma Escenario GNP Seguros en Monterrey

Homenaje a Selena en el Foro Tims de Monterrey

Old Days Band & Strings en Alboa Cuernavaca de Vista Hermosa

Do you remember en el Foro Red Access de México

Old Days Band & Strings en Alboa Pedregal de México

La Caravana del Amor en el Auditorio Nacional de México

Estelares en el Lunario del Auditorio Nacional de México

La Vela Puerca en el Foro Tims de Monterrey

Orishas en el Pabellón del Palacio de los Deportes de México

David Pabón en Al Chile Bar y Restaurante La Familia Grande en México

Gustaco Lara en el Foro Red Access de México

Playa Limbo en el Foro Tims de Monterrey

Río Roma en el Teatro Diana de Guagalajara

Germaine Valentina en el Lunario del Auditorio Nacional de México

Collage en el Foro Red Access de México

Little Jesús en el Escenario GNP Seguros de Monterrey

Roberto Blades en La Maraka de México

Air en el Auditorio Nacional de México

Jacob Collier en el Teatro Diana de Guadalajara

Joss Vecar "Latidos" en el Foro Red Access de México

La Leyenda en el Auditorio Banamex de Monterrey

Alma Sureña en el Foro Dejavú de la Ciudad de México

Tributo a The Doors en el Teatro Tepeyac de México

Nicho Hinojosa en el Foro Red Access de México

Rocío Banquells en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México

Estela Núñez en el Lunario del Auditorio Nacional de México

Jaime Varela en el Teator Metropólitan de México

Ardidas y Dolidas en el Sede Stage de Tlajomulco

Little Jesús en el Teatro Diana de Guadalajara

Mr. Loxley en el Foro Red Access de México

Amar y Querer José José en el Auditorio Nacional de México

Jesse & Joy en el Auditorio Nacional de México

Nicho Hinojosa en La Maraka de México

Fey en el Auditorio Nacional de México

Bacilos en La Maraka de México

Edith Márquez en el Auditorio Nacional de México

Miguel Luna y Carlos Macías en El Cantoral de México

Esto Sí es Despecho: Myriam - Aranza - Sheyla de La Maraka en México

María Conchita Alonso en el Lunario del Auditorio Nacional de México

La Sonora Dinamita en el Auditorio Nacional de México

Paul Young en La Maraka de México

San Francisco Disco Band en el Foro Red Accesso de México

Denise de Kalafe en el Lunario del Auditorio Nacional de México

Guadalupe Pineda en La Maraka de México

Rock & Roll de la Época Dorada en La Maraka de México

Edgar Oceransky en La Maraka de la Ciudad de México

El Consorcio Gracias en el Teatro Metropólitan de México

Un aplauso para el amor en el Foro Red Access de México

Estela Nuñez y Jorge Muñiz en el Teatro Metropólitan de México

Pimpinela en el Auditorio Nacional de México

Leo Rizzi en La Maraka de México

A*Teens en La Maraka de México

Beatles & Oldies but Goodies con los grupos Morsa y Kamelot en el Teatro Tepeyac de México

Jaime Varela en el Lunario del Auditorio Nacional de México

Leandro Ríos en el Auditorio Banamex de Monterrey

Enrique Guzmán en La Maraka de México

A*Teens en La Maraka de México

Mariachi Vargas de Tecalitlán en el Escenario GNP Seguros de Monterrey

Neo 5 live show en el Foro Red Access en México

Michael Jackson Sinfónico en Teatro Tepeyac en México

Trendline en el Foro Red Access de México

Déja Vu Retro Show en el Lunario del Auditorio Nacional de México

Kabah "Fiesta de Halloween" en La Maraka de la Ciudad de México

Carlos Cuevas en el Auditorio Telmex de Zapopan

Liberación en el Auditorio Nacional de México

Khea en el Teatro Diana de Guadalajara

La Delio Valdez en el Pabellón del Palacio de los Deportes en México

La Castañeda en La Maraka de México

Kabrones! Ex Mago de Oz en La Maraka de México

Los Panchos Celebrando al adulto mayor en La Maraka de México

Fernando Delgadillo en el Teatro Diana de Guadalajara

Camilo Séptimo en el Teatro Diana de Guadalajara

Esto Sí es Despecho: Myriam - Aranza - Sheyla de La Maraka en México

Kevin Roldán en Sede Stage de Tlajomulco

The Big Band Experience Tributo a Ray Conniff y Gleen Miller en La Maraka de México

Maelo Ruiz y Diego Moran en La Maraka de México

I love dance en el Palacio de los Deportes de México

Mercurio en La Maraka de México

ARCANO en el Auditorio Nacional de México

Natalie Imbruglia en La Maraka de México

Francisco Céspedes en La Maraka de México

Kalimba en el Auditorio Nacional de México

La Caravana del Amor en el Auditorio Telmex de Zapopan

Elefante en el Auditorio Nacional de México

La Texana en el Teatro Metropólitan de México

Las Angélicas, El Show en La Maraka de México

Aleks Syntek en el Auditorio Naiconal de México

Los Yaguaru en el Auditorio Nacional de México

