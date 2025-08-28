Jueves, 28 de Agosto 2025

Lista de conciertos en Guadalajara que están al 2x1 en Ticketmaster

Ticketmaster ofrece once conciertos al 2x1 hoy jueves 28 de agosto de 2025

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Estos catorce conciertos en Guadalajara están al 2x1 en Ticketmaster el día de hoy. EL INFORMADOR / ARCHIVO

¡Corre! Ticketmaster ofrece catorce conciertos dentro del Área Metropolitana de Guadalajara al 2x1 hoy jueves 28 de agosto del 2025. A continuación te mostramos el listado de eventos que aplican a dicha promoción en nuestro estado y sus diversos recintos repartidos en los municipios principales.

Para poder aprovechar esta oferta que te permite comprar dos boletos al precio de uno deberás acceder al portal en línea de Ticketmaster y elegir el concierto al que deseas asistir

Si el evento es parte de los conciertos que aplican al jueves 2x1 de Ticketmaster, al momento de procesar tu compra encontrarás la leyenda de la promoción. En tu carrito de compra notarás el precio individual ya con el descuento rebajado.

Te recomendamos que proceses la compra lo más pronto que puedas. El listado de eventos solo está disponible durante el día de hoy o hasta agotar existencias.

Estos conciertos en Guadalajara están al 2x1 en Ticketmaster

Fecha Artista Recinto
Jueves 28 de agosto Emilia Auditorio Telmex
Viernes 29 de agosto Marca MP Auditorio Telmex
Sábado 30 de agosto Gloria Trevi Sede Stage
Sábado 30 de agosto Moenia Auditorio Telmex
Viernes 12 de septiembre Río Roma Teatro Diana 
Jueves 18 de septiembre Jacob Collier Teatro Diana
Sábado 27 de septiembre Ardidas y Dolidas Sede Stage
Sábado 27 de septiembre Little Jesús Teatro Diana
Viernes 14 de noviembre Carlos Cuevas Auditorio Telmex
Jueves 20 de noviembre Khea Teatro Diana
Viernes 28 de noviembre Fernando Delgadillo Teatro Diana 
Viernes 5 de diciembre Camilo Séptimo  Teatro Diana
Viernes 13 de diciembre Kevin Roldán Sede Stage
Domingo 15 de febrero de 2026 La Caravana del Amor Auditorio Telmex

Para realizar la compra vas a necesitar tener una sesión abierta dentro del portal digital de Ticketmaster. Para crear una cuenta necesitas un correo electrónico disponible. Para terminar de realizar la compra requieres una tarjeta bancaria de cualquier tipo con los fondos suficientes para tu compra.

