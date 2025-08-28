Expo Transporte ANPACT 2025: innovación, sustentabilidad y negocios para el autotransporte

Todo está listo para la vigésima primera edición de Expo Transporte ANPACT 2025, el foro más importante del autotransporte en América y punto de convergencia de una industria que apuesta por México, que confía en su capacidad productiva, eficiencia, innovación y que trabaja activamente por transformar la movilidad de pasajeros y carga. Organizado por la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) , el evento se llevará a cabo del 12 al 14 de noviembre en Expo Guadalajara, con la participación de más de 500 marcas de 15 países y la asistencia proyectada de 60 mil visitantes de 35 naciones.

Durante la conferencia de prensa celebrada este 27 de agosto en Guadalajara, Rogelio Arzate, Presidente Ejecutivo de ANPACT, afirmó que “ Expo Transporte ANPACT se ha consolidado como el punto de encuentro más importante de fabricantes, proveedores, autoridades, cámaras y asociaciones, además de organizaciones no gubernamentales relacionadas con el autotransporte de carga y pasaje en México y en la región ”, reconociendo su papel clave en reunir a los principales actores del sector para impulsar una transformación sostenible e inclusiva.

La exposición más grande y relevante del continente americano dedicada a vehículos pesados, Expo Transporte ANPACT, es también una poderosa plataforma de negocios, innovación tecnológica, vinculación con autoridades y fortalecimiento de cadenas de valor. Participarán fabricantes, transportistas, proveedores, inversionistas, académicos, emprendedores, ONGs y representantes de 20 cámaras y asociaciones del sector, posicionando a México como epicentro del diálogo global en materia de autotransporte.

“ Esta será la edición más grande de la historia, con 70 mil metros cuadrados de exhibición, de los cuales 40 mil son espacios netos de tecnología, innovación y servicios para la industria ”, destacó Arzate durante su intervención.

Michelle Fridman, Secretaria de Turismo de Jalisco , destacó el impacto económico que generan eventos como Expo Transporte ANPACT, al estimar una derrama de casi mil millones de pesos. Asimismo, subrayó la infraestructura de clase mundial con la que cuenta la entidad y su amplia oferta gastronómica, cultural y turística, que complementa la experiencia de negocios. Por su parte, José Andrés Orendain, Presidente de Expo Guadalajara , subrayó la importancia de que este foro se realice en el primer recinto de reuniones en México con una estrategia clara de sustentabilidad, con la meta de ser 100 % sustentable a más tardar en 2050.

A su vez, Mauro Garza, Coordinador General Estratégico del Gabinete de Desarrollo y Crecimiento Económico de Jalisco , resaltó la relevancia del evento como catalizador de inversión y desarrollo regional, y como un escaparate que se conecta con lo global, impulsando a nuestras empresas, en especial a las Pymes, a integrarse en cadenas productivas y acceder a nuevos mercados. Asimismo, destacó que la sólida cadena de suministro de Jalisco, apoyada por su aeropuerto—el más importante del país— y su papel estratégico en la logística nacional, consolidan al estado como un centro logístico de primer nivel que seguirá fortaleciendo la competitividad de México en los próximos años.

La industria representada por ANPACT no sólo lidera en exportación —México es el principal exportador de tractocamiones del mundo y el mayor proveedor de vehículos y autopartes para Estados Unidos—, sino que también representa un motor de crecimiento interno. La industria de vehículos pesados, que junto con el sector automotriz contribuyen con 4.7 % del PIB, más de 2 millones de empleos generados y presencia directa en al menos 10 estados clave, tiene un impacto regional tangible y estratégico en la cadena de proveeduría. Expo Transporte, en este contexto, refleja la confianza del sector en el país, en su talento, en su infraestructura y en su capacidad de innovar.

Diego Monraz, Secretario de Transporte de Jalisco , añadió que Expo Transporte ANPACT 2025 será una vitrina de innovación que mostrará lo mejor de la industria, y el estado mostrará las mejoras prácticas del transporte público en el que Jalisco ha sido pionero en electromovilidad, con la primera ruta 100 % eléctrica del país inaugurada en 2021, señalando que, “ estos avances reafirman que Expo Transporte será el espacio idóneo para debatir sobre la movilidad del futuro, donde la innovación se traduce en beneficios ambientales y sociales ”.

La edición 2025 llega en un momento decisivo. La agenda incluirá temas críticos como descarbonización y electromovilidad, seguridad vial, y ciberseguridad, movilidad segura e incluyente, inteligencia artificial aplicada al transporte, y criterios de impacto ambiental, social y de gobernanza (ESG), así como la profesionalización del capital humano . Los foros especializados “ANPACT Talks” abordarán, además, temas de inclusión, los jóvenes y las MIPyMES como actores indispensables de la renovación del transporte, comentó Alejandro Osorio, quien preside el Comité Expo Transporte.

Asimismo, Osorio Carranza, comentó que Expo Transporte ANPACT será sede del Encuentro Nacional de Autoridades de Movilidad que organiza la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM) que preside Ricardo Serrano, donde se discutirán temas de la agenda nacional de movilidad.

Gustavo Stauffer, director general de la Oficina de Visitantes y Convenciones (OFVC), señaló que eventos como éste tienen un gran impacto económico para Guadalajara, estimando que “ Expo Transporte produce 40 mil cuartos noche, impulsando el turismo de reuniones y consolidando a Guadalajara como punto logístico de primer nivel ".

En términos de sostenibilidad, el evento impulsará la discusión en torno a la modernización del parque vehicular, la transición energética, el financiamiento accesible y la infraestructura necesaria para tecnologías limpias. Todo ello en sintonía con el Plan México y en colaboración con autoridades como el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y titular de SEMARNAT Alicia Bárcena, con quienes la industria mantiene un diálogo técnico y constructivo .

“ En esta edición estaremos abordando los temas que marcan la agenda de transformación... ”, subrayó Arzate, poniendo énfasis en el rol de la expo como catalizador de políticas públicas, financiamiento y construcción de acuerdos. Asimismo, resaltó la necesidad de la renovación de la flota, mediante el establecimiento de estímulos e incentivos fiscales, así como la urgencia de contener la importación de vehículos pesados desde los Estados Unidos. Arzate, también destacó la importancia de contar con infraestructura energética suficiente y consistente en el territorio nacional como el Diesel de Ultra Bajo Azufre.

Expo Transporte ANPACT 2025 refrenda así el compromiso del sector con el desarrollo económico, la movilidad sustentable y el bienestar social de México y América Latina. Su realización fortalece la visión de un futuro más limpio, competitivo e incluyente para el transporte. Por ello se invita a registrarse de manera gratuita.

