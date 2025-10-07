Cámara de Comercio de Guadalajara pide que Reforma al Poder Judicial sea ejemplo nacional

La Cámara de Comercio de Guadalajara manifestó su preocupación sobre el dictamen de reforma al Poder Judicial aprobado por algunas de las fuerzas políticas que conforman el Congreso de Jalisco, ya que dijo no contiene puntos que previamente fueron recibidos por parte de academia, organismos sociales y la iniciativa privada.

"Vemos con sorpresa que dentro de este dictamen se contemple el método de la insaculación, así como una menor experiencia de los aspirantes para poder postularse como jueces o magistrados", dijo el organismo.

Añadió que la reforma al Poder Judicial no se trata de un tema de forcejeo político, sino de un factor clave para la impartición de justicia, del futuro de las inversiones y del desarrollo económico en el estado. Sin una reforma que brinde certezas de manera efectiva, se pone en riesgo la estabilidad social y económica de Jalisco.

"Esperamos que en el Pleno del Congreso de Jalisco haya sensibilidad de los legisladores para incorporar lo que verdaderamente necesita Jalisco, ante la oportunidad histórica de mejorar la legislación sobre el Poder Judicial en nuestro estado", concluyó la Cámara de Comercio de Guadalajara que encabeza Javier Arroyo.

Diputados locales dejaron pendiente la votación del dictamen de reforma judicial para los próximos días, aunque siguiendo su proceso legislativo.

