A esta hora de la noche LLOVERÁ en Guadalajara, hoy 7 de octubre

Para este martes 7 de octubre, te compartimos el pronóstico del clima de la noche en la Perla Tapatía

Por: Anel Solis

Según el pronóstico de hoy, 7 de octubre se prevé lluvias débiles en Guadalajara. ESPECIAL/ UNSPLASH/ EL INFORMADOR/ ARCHIVO

El día de hoy, martes 7 de octubre, de acuerdo con información del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM), se fortalece el huracán Priscila, convirtiéndose en categoría 2. No se descarta que pueda intensificarse más; sin embargo, se alejaría de las costas mexicanas.

Asimismo, para este día todavía se pronostican algunas precipitaciones como consecuencia de la fuerte entrada de humedad del Pacífico, lo que podría provocar chubascos e incluso tormentas eléctricas al finalizar la jornada en algunas regiones del occidente y centro del país.

Respecto al estado de Jalisco, se espera en la primera mitad del día cielo mayormente despejado del centro hacia la costa.

En cuanto al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), se prevén temperaturas máximas templadas, entre los 27 y 28 grados Celsius.

¿Lloverá en Guadalajara HOY, 7 de octubre por la noche?

Según Meteored, en la AMG, para el horario de la noche, se prevén lluvias débiles con probabilidad del 60% al 70% en la región. 

Asimismo, se pronóstica temperaturas mínimas de 17 grados y máximas de 20 grados Celsius.

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta noche, 7 de octubre?

Hora   Temperatura  Se pronostica
19:00 20 grados Celsius Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región
20:00  19 grados Celsius Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región
21:00  18 grados Celsius Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región
22:00  18 grados Celsius Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región
23:00  17 grados Celsius Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región

Con información de Meteored y el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM).

