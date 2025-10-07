Elementos de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta se encuentran trabajando en las calles inundadas del municipio a la par de realizar recorridos de vigilancia a lo largo de la costa.

Hoy martes 7 de octubre, marejada ciclónica generada por el huracán "Priscilla" ha producido un oleaje elevado que salió de las playas de Puerto Vallarta para ingresar a las calles del centro del municipio y producir encharcamientos e inundaciones. Hasta el momento, autoridades confirman cierres viales preventivos en las siguientes calles:

Avenida Francisco Medina Ascencio (lateral sur–norte, zona Las Glorias)

Cruce de calles Morelos y Corona en la zona Centro (acceso al Malecón)

Ante ello, se reitera el llamado a la población a respetar las indicaciones del personal de seguridad y evitar acercarse a la zona de playa hasta nuevo aviso. Desde la mañana, se activó la bandera roja en todas las playas del municipio por lo que nadie debería ingresar al mar, ni estar en zona de playa.

El resto de recomendaciones de parte de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta son las siguientes:

No te acerques al mar ni a bocacalles con agua acumulada; las corrientes pueden ser más fuertes de lo que parecen.

Evita conducir por calles encharcadas; los vehículos pueden quedar atrapados o sufrir daños.

Mantén especial vigilancia con niñas, niños, personas adultas mayores y mascotas.

Personal de la misma dependencia señaló que la bandera roja se mantendrá generalizada al menos hasta mañana. Cualquier cambio será publicado a través de medios oficiales. Hasta el momento no se reportan lesionados en el municipio por el paso del fenómeno climático.

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del gobierno de México, el huracán "Priscilla" ha incrementado su intensidad y ahora es categoría 2. Se localizaba en la mañana a 415 kilómetros al oeste suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos sostenidos de 155 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 17 km/h.

