Diputados locales dejaron pendiente la votación del dictamen de reforma judicial para los próximos días, aunque siguiendo su proceso legislativo.

Esto se debió a que legisladores de las bancadas del PAN, PRI, Morena, Futuro, Hagamos y PT votaron en contra de la propuesta de José Luis Tostado, coordinador de Movimiento Ciudadano, la cual planteaba estrechar términos para discutir y votar la reforma judicial local.

Sin embargo, los legisladores de oposición rechazaron la propuesta y solamente se dio el trámite de primera lectura, por lo que queda pendiente la segunda, es decir, que implica que se discuta y apruebe o rechace un dictamen.

Esto provocó una polémica entre las fracciones parlamentarias de MC y de oposición. La bancada emecista acusó la alianza de PRI, PAN y Morena para apoyar dicho dictamen y dejarlo entrever la falta de votos de la oposición.

En cambio, los legisladores de oposición reclamaron la tardanza en poner a discusión el dictamen de reforma judicial ya que debió aprobarse desde el mes de marzo y criticaron la falta de diálogo de José Luis Tostado como presidente de la Junta de Coordinación Política.

El dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales establece nuevas reglas para la selección de integrantes del Poder Judicial del Estado. Por ejemplo, que los aspirantes deberán presentar exámenes de conocimiento aplicados por una institución federal de prestigio y quienes obtengan las mejores calificaciones podrán competir en la elección judicial de 2027.

El dictamen también contempla que los integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa sean elegidos por votación, aunque esta disposición no aplicará para el Instituto de Justicia Alternativa (IJA). Además, plantea la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, que sustituirá al Consejo de la Judicatura del Estado, el cual desaparecerá al igual que a nivel federal.

Otro punto central es la reorganización territorial del Poder Judicial, con la división en 20 distritos judiciales basados en los distritos electorales. Las bancadas coincidieron en que los acuerdos alcanzados permitieron destrabar el avance del dictamen.

En la elección de 2027, se deberán elegir 34 magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, cerca de 300 jueces, 10 magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, y los integrantes del Órgano de Administración Judicial y del Tribunal Estatal de Disciplina Judicial.

NA