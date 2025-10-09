Trump dijo merecer Nobel de la Paz por haber "terminado con siete guerras"

El presidente republicano Donald Trump, ha buscado repetidamente el foco del Nobel desde su primer mandato, diciendo recientemente a los delegados de las Naciones Unidas a finales del mes pasado que "todos dicen que debería recibir el Premio Nobel de la Paz".

A pesar de lo mediático que ha resultado que Trump se posicione como uno de los posibles acreedores del Nobel de la Paz de este 2025, actualmente no está claro si su nombre surge en la conversación cuando el comité Nobel de 5 miembros, designado por el Parlamento de Noruega, se reúne a puerta cerrada.

Trump ha sido nominado varias veces por personas dentro de Estados Unidos, así como por políticos en el extranjero desde 2018. La legisladora Claudia Tenney, republicana de Nueva York , lo nominó en diciembre, dijo la oficina de la congresista en un comunicado, por su mediación en los Acuerdos de Abraham, que normalizaron las relaciones entre Israel y varios Estados árabes en 2020.

Las nominaciones realizadas este año por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu , y el gobierno de Pakistán ocurrieron después de la fecha límite del 1 de febrero para el premio de 2025.

Trump ha dicho repetidamente que "merece" el premio y afirma haber "terminado con 7 guerras" . El martes, insinuó la posibilidad de terminar con una octava guerra si Israel y Hamás aceptan su plan de paz destinado a concluir la guerra de casi dos años en Gaza.

" Nadie ha hecho eso ", dijo a un grupo de líderes militares en la Base del Cuerpo de Marines Quántico en Virginia. " ¿Recibirás el Premio Nobel? Absolutamente no. Se lo darán a algún tipo que no hizo nada ".

Theo Zenou, historiador e investigador asociado en la Henry Jackson Society , dijo que los esfuerzos y acciones de Trump por generar ambientes de paz aún no han demostrado ser duraderos. " Hay una gran diferencia entre lograr que los combates se detengan a corto plazo y resolver las causas fundamentales del conflicto ", dijo Zenou.

El historiador también destacó la postura desdeñosa de Trump sobre el cambio climático como algo fuera de sintonía con lo que muchos, incluido el comité Nobel, ven como el mayor desafío de paz a largo plazo del planeta.

" Cuando miras a los ganadores anteriores que han sido constructores de puentes, que han encarnado la cooperación internacional y la reconciliación: estas no son palabras que asociamos con Donald Trump " aseveró el experto.

Te recomendamos: Detienen a presunto extorsionador del sector limonero en Michoacán

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF