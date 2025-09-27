Estas son las 3 zonas prioritarias para la recuperación de casas en Tlajomulco

Tlajomulco de Zúñiga implementará una política pública de recuperación de casas abandonadas y comenzará con tres zonas que tienen prioridad. Aquí más detalles:

El Gobierno de Tlajomulco dio un paso decisivo en el objetivo de rescatar la vivienda abandonada, luego de recibir a representantes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), quienes visitaron los polígonos propuestos por el municipio para iniciar con la recuperación de casas deshabitadas como parte del programa de Vivienda Social para el Bienestar , impulsado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

El coordinador general de Gestión del Territorio y Obras Públicas de Tlajomulco, René Caro Gómez, informó que se alcanzaron acuerdos significativos en la mesa técnica de trabajo instalada la semana pasada, tanto en materia administrativa como en la definición de polígonos estratégicos.

Durante la reunión, se reconoció que Tlajomulco es el municipio en el país que está atendiendo con mayor decisión el fenómeno de vivienda abandonada , por lo que se acordó convertirlo en proyecto piloto nacional, con la posibilidad de replicar el modelo en otros municipios de Jalisco y en diferentes entidades del país.

Caro Gómez destacó que Tlajomulco “hizo la tarea” y ahora las condiciones son diferentes para ofrecer vivienda con total habitabilidad: “No solo tenemos la capacidad técnica y el interés para generar un Plan de Recuperación de Vivienda, sino que ese plan lo estamos soportando con acciones concretas y con mucho presupuesto. Ustedes saben que entre infraestructura, obra pública e infraestructura hidráulica, este año estamos invirtiendo más de tres mil millones de pesos.

Para ellos fue muy sorprendente, porque conocen la realidad de muchos municipios en el país con el mismo problema de abandono de viviendas. Nos dijeron con claridad que Tlajomulco es el municipio que atiende con mayor decisión este tema en todo México”.

La estrategia contempla no solo la recuperación física de las viviendas, sino también el fortalecimiento de su entorno urbano y social , con inversiones ya en marcha como la construcción del primer Bosque Urbano de Tlajomulco, la nueva Cruz Verde de Chulavista, la rehabilitación de clústeres en Valle y Santa Fe, la ampliación de infraestructura hidráulica, además de la conectividad que aportará la Línea 4 del Tren Ligero.

El funcionario detalló que, como resultado de este trabajo conjunto, Tlajomulco pondrá en marcha una ventanilla única de trámites, con el objetivo de agilizar todos los procesos relacionados con la recuperación y rehabilitación de viviendas: “El acuerdo que propuso el presidente Gerardo Quirino fue justamente abrir una ventanilla de trámites específica para este tema con Infonavit”, explicó.

En esta primera etapa, el municipio ya definió tres polígonos prioritarios para la recuperación: Hacienda Santa Fe, la zona Valle (Norte y Sur), incluyendo Chulavista, y la zona de Lomas del Sur . En estas áreas se concentrará el esfuerzo inicial para habilitar viviendas con condiciones adecuadas de conectividad, transporte, servicios de salud, educación e infraestructura urbana.

El objetivo inmediato es recuperar al menos mil viviendas durante este mismo año, de un universo de ocho mil 500 casas que el Infonavit ya tiene en propiedad en Tlajomulco , lo que marcará el arranque formal de este programa de impacto social.

