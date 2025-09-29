La Ribera de Chapala se prepara para fuertes lluvias este lunes 29 de septiembre, pues el pronóstico del sitio especializado Meteored pronostica precipitaciones constantes a lo largo del día.

Clima Ribera de Chapala HOY lunes 29 de septiembre de 2025

Ajijic

Según el pronóstico de Meteored, en Ajijic hay posibilidad de lluvia durante todo el día. Por la mañana, la probabilidad va del 30 al 40% y se esperan eventos débiles. Sin embargo, en la noche podría presentarse una tormenta con actividad eléctrica.

Hora Probabilidad de lluvia 9:00 40% 12:00 30% 17:00 40% 20:00 70% 23:00 60%

Se prevé una temperatura máxima de 24° C, y una mínima de 18°.

Jocotepec

Del mismo modo, en Jocotepec la probabilidad de lluvia es constante, aunque se espera que estos eventos sean más intensos durante la tarde, momento en los que podrían venir acompañados de descargas eléctricas.

Hora Probabilidad de lluvia 10:00 40% 14:00 40% 17:00 60% 23:00 50%

Se estima una temperatura máxima de 26° C, y una mínima de 17°.

Chapala

En Chapala es posible que se presenten lluvias débiles durante la mañana y las primeras horas de la tarde. A las 20:00 horas hay 70% de probabilidad de que se presente una tormenta eléctrica.

Hora Probabilidad de lluvia 10:00 30% 12:00 30% 20:00 70% 23:00 70%

En cuanto a temperatura, se prevé una máxima de 24° C, y una mínima de 18°.

Ocotlán

No se descarta la posibilidad de que se presente un episodio de lluvia débil en Ocotlán durante la mañana, sin embargo, las probabilidades se concentran principalmente en horas de la tarde. Durante el resto del día se prevé un cielo parcialmente nublado.

Hora Probabilidad de lluvia 10:00 30% 17:00 40% 20:00 80% 23:00 80%

Se espera que la temperatura máxima alcance los 25° C, y la mínima los 17°.

