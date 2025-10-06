Infonavit: No necesitas cumplir el año laboral para poder calificar a un crédito

El Infonavit implementó uno de los ajustes más relevantes de los últimos años con el objetivo de que más trabajadores puedan ejercer su derecho a un crédito para adquirir una vivienda. La institución redujo el tiempo mínimo de cotización continua, facilitando el acceso al financiamiento para miles de personas.

Anteriormente, los derechohabientes debían acumular 12 meses de cotización ininterrumpida ante el Instituto para solicitar un crédito. Sin embargo, con la nueva disposición, ahora basta con tener seis meses cotizando para iniciar el trámite.

Este periodo de cotización forma parte de la precalificación, un paso esencial en el proceso para obtener el crédito. En esta etapa, el Infonavit analiza diversos factores para determinar tanto la capacidad de pago como el monto del préstamo que el trabajador puede recibir para comprar su vivienda.

Si ya tienes medio año laborando y cotizando, puedes ingresar a la plataforma Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx) para realizar tu precalificación. Ahí podrás conocer si cumples con los mil 080 puntos requeridos para solicitar tu crédito.

Entre los principales aspectos que el Instituto toma en cuenta para evaluar tu solicitud se encuentran:

Número de bimestres de cotización continua.

Salario mensual integrado.

Saldo disponible en la Subcuenta de Vivienda.

Edad.

Tipo de trabajador.

En el caso de las mujeres, el programa Mujer Infonavit ofrece un bono adicional de 20 puntos, lo que les permite alcanzar más rápido el puntaje necesario para la precalificación.

Además de los datos personales del solicitante, el Infonavit también analiza características relacionadas con la empresa en la que labora el trabajador, como:

Cumplimiento en el pago de aportaciones patronales.

Estabilidad laboral del personal.

Giro y ubicación del centro de trabajo.

Para obtener información clara y sencilla sobre créditos, trámites y servicios del Instituto, los usuarios pueden consultar el portal infonavitfacil.mx.

Con esta medida, el Infonavit redujo a la mitad el tiempo de cotización requerido, fortaleciendo el acceso de los trabajadores a una vivienda propia. Recuerda que la precalificación es gratuita y puede realizarse sin intermediarios desde el sitio oficial Mi Cuenta Infonavit.

Con información de Infonavit

BB