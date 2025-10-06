Coparmex Jalisco pide no politizar la Reforma Judicial

El Centro Empresarial de Jalisco (Coparmex Jalisco) hizo un llamado a no politizar la reforma al Poder Judicial y se tome en cuenta todas las voces.

"En Coparmex Jalisco reconocemos positivamente que la Reforma Judicial finalmente haya sido puesta a discusión en el Congreso del Estado, derivado del exhorto que recientemente dirigimos a las y los legisladores sobre la urgencia de aprobar dicha reforma", dijo el organismo.

Tras el anuncio de la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales del Congreso local respecto a la nueva propuesta que será analizada, el organismo empresarial manifestó su compromiso de revisar a fondo el contenido de esta iniciativa, con el objetivo de contribuir a que el proceso se conduzca con transparencia, rigor técnico y enfoque ciudadano.

"Reiteramos que esta reforma debe sustentarse en criterios técnicos, incorporar buenas prácticas nacionales e internacionales y contar con la participación de especialistas, garantizando así la certeza jurídica, el profesionalismo de jueces y magistrados, y un acceso efectivo a la justicia para todas las personas", dijo Coparmex Jalisco.

Añadió que esta reforma es importante para fortalecer una impartición de justicia que dé certeza a las inversiones nacionales y extranjeras, así como también para que impulse la competitividad, y haya una ley referente a nivel nacional que contribuya al Estado de Derecho en Jalisco.

Por ello, desde Coparmex Jalisco hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas a que se unan a la construcción de esta importante reforma sin politizar y tomando en cuenta todas las voces.

