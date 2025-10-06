Carlos Lomelí reprueba declaraciones de Lemus y pide respeto a la Presidenta

El senador por Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, celebró los siete años de la victoria de Morena en México y destacó los logros del primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien —dijo— ha consolidado un país con mayor igualdad social.

Lomelí resaltó que México es el segundo país del continente con más igualdad, solo detrás de Canadá, y que más del 82% de las familias mexicanas son beneficiarias de programas del bienestar.

El legislador morenista criticó a los partidos de oposición por minimizar los avances del gobierno federal y expresó que los intentos por desmentir estos esfuerzos no son más que reflejo del miedo a un México más justo y equitativo.

En torno a las declaraciones del gobernador Pablo Lemus, quien acusó a la federación de haber acarreado personas de otros estados para asistir al informe de Sheinbaum en Jalisco, Lomelí lamentó su postura.

Señaló que el día del evento la Presidenta, como gran mandataria que es, pidió respeto para el Gobernador, sin embargo éste, al día siguiente, en un intento de rescatar su dignidad, declaró de una forma mal agradecida que la estrategia del gobierno federal era haber acarreado 100 camiones de otros estados vecinos, con viáticos de torta y refresco, lo que calificó como un montaje en su contra.

El también presidente del Consejo Estatal de Morena afirmó que el rechazo hacia el mandatario estatal “no se trata de una estrategia, sino del sentir ciudadano”.

Lomelí recomendó al gobernador “dejar de fingir sordera” y enfocarse en recuperar la confianza de los jaliscienses. “No fue electo por mayoría; los abucheos solo reflejan el descontento real del pueblo”, añadió.

Finalmente, el senador pidió a Lemus dejar los conflictos con la federación y trabajar de la mano con la Presidenta. “No es tan grande ni tan importante como para creer que nuestra mandataria organiza estrategias para abuchearlo. Claudia Sheinbaum no pierde el tiempo en banalidades, y los jaliscienses lo saben”, concluyó.

