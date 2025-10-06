SEP: Cómo tramitar la Constancia de Situación Profesional

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer la Constancia de Situación Profesional, un nuevo documento electrónico que permite a los ciudadanos comprobar su formación académica y el registro de su cédula profesional ante el Registro Nacional de Profesionistas (RNP).

Según la SEP, esta constancia “permite validar el historial académico de una persona” y forma parte del proceso de modernización administrativa implementado por la dependencia. Su propósito principal es brindar una herramienta gratuita, segura y accesible para todos aquellos que necesiten acreditar su situación profesional de forma rápida y confiable.

¿Cómo tramitar la Constancia de Situación Profesional?

El proceso se realiza completamente en línea. Para obtenerla, el interesado debe ingresar al portal del Registro Nacional de Profesionistas, verificar su identidad utilizando la CURP, e.firma o número de cédula profesional, y posteriormente generar el documento en formato PDF. Una vez emitida, la constancia puede descargarse, imprimirse o compartirse digitalmente.

¿Cuál es su función?

La Constancia de Situación Profesional sirve como acreditación oficial del estatus académico y profesional de una persona. Este documento puede presentarse en procesos laborales, educativos o de certificación, ya que confirma que los datos del título y la cédula profesional están registrados correctamente ante la SEP.

Además, la SEP destacó que esta medida ayuda a prevenir fraudes y falsificaciones de títulos, al ofrecer una forma rápida y verificable de validar la información profesional. También puede utilizarse para trámites como revalidaciones de estudios, solicitudes de becas o procesos de titulación.

El trámite es gratuito y está disponible en cualquier momento y desde cualquier dispositivo con conexión a internet, lo que la convierte en una herramienta útil y práctica tanto para profesionistas en activo como para egresados que deseen mantener actualizada su documentación oficial.

BB