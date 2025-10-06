SEP: Cómo tramitar la Constancia de Situación Profesional

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer la Constancia de Situación Profesional, un nuevo documento electrónico que permite a los ciudadanos comprobar su formación académica y el registro de su cédula profesional ante el Registro Nacional de Profesionistas (RNP).Según la SEP, esta constancia “permite validar el historial académico de una persona” y forma parte del proceso de modernización administrativa implementado por la dependencia. Su propósito principal es brindar una herramienta gratuita, segura y accesible para todos aquellos que necesiten acreditar su situación profesional de forma rápida y confiable.El proceso se realiza completamente en línea. Para obtenerla, el interesado debe ingresar al portal del Registro Nacional de Profesionistas, verificar su identidad utilizando la CURP, e.firma o número de cédula profesional, y posteriormente generar el documento en formato PDF. Una vez emitida, la constancia puede descargarse, imprimirse o compartirse digitalmente.La Constancia de Situación Profesional sirve como acreditación oficial del estatus académico y profesional de una persona. Este documento puede presentarse en procesos laborales, educativos o de certificación, ya que confirma que los datos del título y la cédula profesional están registrados correctamente ante la SEP.Además, la SEP destacó que esta medida ayuda a prevenir fraudes y falsificaciones de títulos, al ofrecer una forma rápida y verificable de validar la información profesional. También puede utilizarse para trámites como revalidaciones de estudios, solicitudes de becas o procesos de titulación.El trámite es gratuito y está disponible en cualquier momento y desde cualquier dispositivo con conexión a internet, lo que la convierte en una herramienta útil y práctica tanto para profesionistas en activo como para egresados que deseen mantener actualizada su documentación oficial.BB