Un nuevo ciclón comienza a formarse en el Golfo de México, mientras afecta con lluvias a la región.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que una zona de baja presión con potencialidad ciclónica. A través de su cuenta en X, compartió:

Zona de baja presión asociada con la onda tropical número 22 al sur del Golfo de México, mantiene 20% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y en 7 días . Se localiza a 180 kilómetros al nor-noroeste de Ciudad del Carmen, Campeche, y se desplaza hacia el oeste-noroeste.

Aunque es pronto para hablar de un nuevo ciclón tropical, de continuar su evolución, podría convertirse en el próximo fenómeno natural de la temporada.

Hasta ahora, en la cuenca del Atlántico se han formado cinco ciclones tropicales, todos ellos en grado de tormenta tropical . En total, durante la presente temporada, se espera la formación de entre 13 y 17 fenómenos.

Clima nacional del viernes 15 al domingo 17 de agosto de 2025

Durante el viernes y sábado, una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico se localizará en el noreste de México, incrementando la probabilidad de lluvias sobre dicha región .

En el período de pronóstico:

El monzón mexicano, en combinación con divergencia, mantendrá la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit; así como lluvias y chubascos en Baja California Sur. Todas acompañadas con descargas eléctricas.

Canales de baja presión sobre el norte del país, en combinación con el ingreso de humedad de ambos litorales, generarán chubascos y lluvias fuertes en estados del norte y occidente del territorio nacional.

Una vaguada en altura recorrerá la península de Yucatán, el sureste, oriente, centro y sur del país, interaccionará con una nueva onda tropical que se aproximará e ingresará a la península de Yucatán y gradualmente recorrerá el sureste mexicano, generando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en dichas regiones; y con posible caída de granizo en el centro de México.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

