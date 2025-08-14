Trump: 'México hace lo que nosotros le decimos que haga'

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que tanto México como Canadá hacen cualquier cosa que su Administración les pida en cuanto a temas de seguridad fronteriza, un problema que, aseguró, él mismo resolvió.

Este jueves, el mandatario encabezó una reunión de medios en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en donde alabó su supuesto plan para acabar con la delincuencia y afirmó que en el caso de los países vecinos, como México y Canadá, ambos responden a lo que Estados Unidos les solicite.

"México hace lo que le decimos que haga, y Canadá hace lo que le decimos que haga", declaró Trump.

Asimismo, el republicano aprovechó la oportunidad para criticar, de nuevo, al expresidente Joe Biden y presumir su gestión de las fronteras.

"Recuerdo que Joe Biden solía decir siempre: 'Necesito legislación'. Yo no tenía legislación, solo dije: 'Vamos a cerrar las fronteras', y todo el mundo lo entendió, porque ahora vuelven a respetar a su país", apuntó.

Según dijo, cuando él regresó a la Casa Blanca el pasado mes de enero, la situación en las dos fronteras "era horrible", sin embargo, ahora ya no: "Hay gente que dice que es un milagro", apuntó.

Estas declaraciones se producen después de que México enviara a Estados Unidos a 26 líderes del narcotráfico presos en el país latinoamericano después que lo solicitara el Departamento de Justicia estadounidense.

Además, en las últimas horas se ha generado una controversia en México por el vuelo de un dron estadounidense sobre espacio aéreo mexicano.

La presidenta del país, Claudia Sheinbaum, aseguró que el sobrevuelo fue solicitado por su Gobierno porque México no cuenta con el material específico que era requerido.

"Se hace la solicitud dentro de los marcos de colaboración para que haya un vuelo de los Estados Unidos de equipos que no se tienen en México", apuntó la gobernante mexicana, que añadió que se usó para una investigación especial "relacionada con la delincuencia organizada".

