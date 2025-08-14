Se incendia automóvil sobre Avenida Acueducto

La tarde de este jueves un automóvil se incendió en la Avenida Acueducto frente a la agencia de automóviles Mazda.

Te puede interesar: Gobierno de Jalisco afirma que colabora con EU en investigaciones sobre tiempos compartidos

Por este motivo se detuvo la circulación en sentido Periférico hacia la Avenida Patria.

El vehículo fue consumido en su totalidad por las llamas y de acuerdo testigos una falla mecánica habría ocasionado el siniestro. No se reportaron personas lesionadas.

Al lugar del incendió arribaron elementos de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan quienes se encargaron de sofocar el incendio en tanto que elementos de la Policía Vial se encargaron de brindar apoyo vial.

También puedes leer: Rutas de camiones detendrán sus recorridos este jueves en Zapopan

Oficiales brindan apoyo vial mientras que elementos de @UMPCyBZ sofocan el fuego en un vehículo, esto sobre av. Acueducto, en sentido del Anillo Periférico Norte hacia Patria. ��������



Revisa constantemente las condiciones mecánicas de tu vehículo. ���� pic.twitter.com/GUO26FpWGX— Policía Vial Jalisco (@JaliscoVial) August 14, 2025

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP