Se incendia automóvil sobre Avenida Acueducto

La tarde de este jueves un automóvil se incendió en la Avenida Acueducto frente a la agencia de automóviles Mazda.Por este motivo se detuvo la circulación en sentido Periférico hacia la Avenida Patria.El vehículo fue consumido en su totalidad por las llamas y de acuerdo testigos una falla mecánica habría ocasionado el siniestro. No se reportaron personas lesionadas.Al lugar del incendió arribaron elementos de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan quienes se encargaron de sofocar el incendio en tanto que elementos de la Policía Vial se encargaron de brindar apoyo vial.