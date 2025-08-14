Jueves, 14 de Agosto 2025

Se incendia automóvil sobre Avenida Acueducto

La Policía Vial de Jalisco reportó la tarde de este jueves un vehículo en llamas sobre la Avenida Acueducto, lo que detuvo la circulación

Por: Jorge Velazco

Elementos de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan acudieron a sofocar el incendio. X/@JaliscoVial

La tarde de este jueves un automóvil se incendió en la Avenida Acueducto frente a la agencia de automóviles Mazda.

Por este motivo se detuvo la circulación en sentido Periférico hacia la Avenida Patria.

El vehículo fue consumido en su totalidad por las llamas y de acuerdo testigos una falla mecánica habría ocasionado el siniestro. No se reportaron personas lesionadas.

Al lugar del incendió arribaron elementos de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan quienes se encargaron de sofocar el incendio en tanto que elementos de la Policía Vial se encargaron de brindar apoyo vial.

