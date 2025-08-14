Lluvias muy fuertes marcarán la jornada de este jueves para varias zonas del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

Este día, el monzón mexicano, aunado a inestabilidad atmosférica, ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit y Baja California Sur.

Por otra parte, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en interacción con una vaguada en altura y con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, noreste, occidente, centro y sur del territorio mexicano.

Simultáneamente, la onda tropical núm. 22, se desplazará sobre el sureste y oriente de la República Mexicana, continuará asociada con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico que se localizará en la Sonda de Campeche, además de un canal de baja presión sobre la península de Yucatán; lo cual originará lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones.

La onda tropical núm. 21 se desplazará al suroeste de las costas de Colima y Jalisco, dejando de afectar a México .

Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en zonas del norte del país, el litoral del Pacífico, el litoral del golfo de México y la península de Yucatán; con temperaturas que podrían superar los 45 °C en Baja California (noreste).

Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

Pronóstico de lluvias para hoy 14 de agosto de 2025:

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Chiapas y Tabasco. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Aguascalientes. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California.

Las lluvias fuertes a puntuales muy fuertes podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas de viento fuertes podrían originar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

OA