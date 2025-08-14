Jueves, 14 de Agosto 2025

Jalisco |

Rutas de camiones detendrán sus recorridos este jueves en Zapopan

Este 14 de agosto se realizará la Rodada Ciclista histórico-arquitectónica por puntos emblemáticos de Zapopan

Por: Nancy Andrade Jáuregui

Será a partir de las 6:00 pm que las rutas de camiones detendrán sus recorridos. EL INFORMADOR/ A. Navarro

La Secretaría de Transporte Jalisco informó que este jueves 14 de agosto varias rutas de camiones detendrán sus recorridos con motivo de la Rodada Ciclista histórico-arquitectónica por puntos emblemáticos de Zapopan.

Por dicho evento deportivo se cerrarán las avenidas: Hidalgo, Venustiano Carranza y José Parres Arias, además de Prolongación Laureles y Luis Pérez Verdia.

Será a partir de las 6:00 pm que las siguientes rutas de camiones detendrán sus recorridos al paso del contingente: 

C121A
C72
C73
C84
C85
C33 Auditorio
C81
C82
T08
T08-C01
T16B-C06
T16B-C02
T16B-C07
T16B-C08
A03, A06, A10, A11 y C02 de Mi Macro Periférico.

 

