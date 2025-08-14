La Secretaría de Transporte Jalisco informó que este jueves 14 de agosto varias rutas de camiones detendrán sus recorridos con motivo de la Rodada Ciclista histórico-arquitectónica por puntos emblemáticos de Zapopan.

Por dicho evento deportivo se cerrarán las avenidas: Hidalgo, Venustiano Carranza y José Parres Arias, además de Prolongación Laureles y Luis Pérez Verdia.

Será a partir de las 6:00 pm que las siguientes rutas de camiones detendrán sus recorridos al paso del contingente:

C121A

C72

C73

C84

C85

C33 Auditorio

C81

C82

T08

T08-C01

T16B-C06

T16B-C02

T16B-C07

T16B-C08

A03, A06, A10, A11 y C02 de Mi Macro Periférico.

