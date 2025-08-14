En 2025, México enfrenta una de las temporadas de lluvias más intensas en décadas, marcada por récords históricos como el del 10 de agosto, que se convirtió en el día más lluvioso en la Ciudad de México desde 1952.

De acuerdo con especialistas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), factores como el fenómeno de El Niño y la formación de ciclones podrían prolongar las precipitaciones hasta finales de noviembre.

¿Cuándo concluye la temporada de lluvias?

El SMN recordó que las lluvias más fuertes suelen coincidir con la etapa de mayor actividad ciclónica tanto en el Pacífico como en el Atlántico.

Aunque oficialmente la temporada de lluvias en México abarca de mayo a octubre, para este 2025 las proyecciones indican que las precipitaciones se extenderán un mes más, llegando hasta finales de noviembre. Esta prolongación incrementa el riesgo de inundaciones y deslaves en diversas regiones del país.

En 2025, de acuerdo con el SMN, se espera que los ciclones tengan un papel importante en mantener las precipitaciones más tiempo del habitual, por lo que el pronóstico de fin de temporada se ha movido al 30 de noviembre.

Y aunque la temporada de lluvias oficialmente termina en noviembre, los meteorólogos advierten que podrían registrarse episodios aislados de lluvia después de esa fecha, impulsados por frentes fríos o eventos atípicos.

Un año atípico por El Niño y sistemas tropicales

Aunque normalmente agosto marca una ligera disminución en la intensidad de las lluvias en la Ciudad de México, este año las condiciones meteorológicas son especiales.

Expertos del SMN y otros organismos señalan que el fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), sumado a la presencia de varios sistemas tropicales en formación, ha provocado que el ciclo pluvial se mantenga más activo de lo usual.

Los especialistas recomiendan a la población mantener medidas preventivas durante todo septiembre, octubre y noviembre, ya que aunque la intensidad podría bajar hacia finales de agosto, septiembre suele ser un mes con lluvias frecuentes debido a la cercanía de la temporada de ciclones tropicales.

