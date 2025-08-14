SimiFest 2025: line-up, fecha, precios y todo lo que debes saber del festival

Uno de los festivales más originales y divertidos regresa a la Ciudad de México para encender al público con la espectacular vibra que desde su primera edición fue un éxito. Este año, el SimiFest volverá con las mejores propuestas musicales y las icónicas botargas del Dr. Simi.

El festival debutó en 2024 con actos musicales tanto nacionales como internacionales que rápidamente llamaron la atención del público. Por ello, la expectativa para este año está por los cielos, y cientos de personas esperan conocer los artistas que formarán parte de esta edición.

La cita para esta fiesta llena de color está programada para el 29 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

Este jueves, los organizadores sorprendieron al revelar el cartel oficial, con cantantes y bandas que van desde el soul y el funk hasta el rock y la electrónica mexicana.

Line-up completo del SimiFest 2025

Roosevelt

Empire of the Sun

Leon Bridges

Caloncho

Roomo

Matías y Daniel

Maribou State

Simpson Ahuevo

Life on Planets

Rubio

Darius

Drama Rosas

Rhye

Lewis Ofman

Go Golden Junk

En esta edición, el SimiFest contará con dos escenarios y tendrá capacidad para 25 mil personas.

Los boletos ya están a la venta y se pueden adquirir a través de la página oficial de Ticketmaster y en las taquillas del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Precios

El festival ofrece tres tipos de pases:

General: $ mil 647

Zona Preferente: $2 mil 867

VIP: $4 mil 270

También puedes leer: Taylor Swift revela portada y fecha de lanzamiento de su nuevo álbum

Los precios incluyen cargos por servicio.

Para asegurar una experiencia memorable para todos los asistentes, el SimiFest también contará con actividades adicionales, zonas interactivas y experiencias relacionadas con el icónico Dr. Simi.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP