El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) prevé para este jueves 14 de agosto una jornada de lluvias. Aquí todos los detalles del clima:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que para la región Pacífico Centro se espera, en el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, bancos de niebla en zonas altas y ambiente templado a fresco; cálido en costas y frío en zonas altas de Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en la región; lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán; todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 40 km/h en la región. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG prevé para Guadalajara cielo parcialmente cubierto. Probabilidad de lluvia dispersa y algunos chubascos puntuales en horas de la tarde y hacia la noche . Las temperaturas máximas oscilarán entre los 26-28 °C, mientras que las mínimas entre los 16-19 °C.

Lluvia en Guadalajara HOY

02:00 PM 24% de probabilidad de lluvia 26 °C 03:00 PM 21% de probabilidad de lluvia 26 °C 04:00 PM 31% de probabilidad de lluvia 27 °C 05:00 PM 72% de probabilidad de lluvia 25 °C 06:00 PM 66% de probabilidad de lluvia 23 °C 07:00 PM 46% de probabilidad de lluvia 22 °C

La posibilidad de lluvia en Guadalajara este día de forma general es del 72 por ciento, pero será más probable a partir de las 17:00 y hasta las 19:00 horas .

Clima nacional

El monzón mexicano interaccionará con inestabilidad en la parte alta de la atósfera y provocarán lluvias fuertes con actividad eléctrica y posible caída de granizo en estados del noroeste.

Mientras que, humedad entrante en combinación con canales de baja presión que recorren el interior del país y una vaguada en la parte alta de la atmósfera, propiciarán lluvias de moderadas a fuertes acompañadas de actividad eléctrica sobre el litoral del Pacífico, desde Nayarit hasta Chiapas, además, de lluvia fuerte en estados del centro y sureste.

Jalisco, con lluvias de moderadas a fuertes hacia el sur y occidente del territorio. Acumulados importantes en regiones Costa Sierra Occidental, Sierra de Amula, Lagunas, Sur y Norte.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA

