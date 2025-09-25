Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente número 4 —con características de estacionario sobre el norte y noreste del país—; junto a canales de baja presión al interior; la onda tropical número 34 sobre el sur de México y una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, traerán lluvias puntuales intensas —de 50 a 75 milímetros— en Jalisco y Colima, entre otros estados. En Puerto Vallarta se presentará la caída de chubascos tormentosos eléctricos.

A esta lloverá hoy, 25 de septiembre, en Puerto Vallarta

De acuerdo con la cadena Meteored, en la urbe vallartense el cielo permanecerá parcialmente nuboso; con temperaturas que oscilarán de los 30 a los 24 grados centígrados y ráfagas de viento Este que correrán a 22 km/h. Por igual, se registra la caída de lluvia eléctrica —con una acumulación de agua de 4.1 mm— en el 70% de su región durante las siguientes horas:

09:00 AM Lluvia (30%) Acumulación de agua de 0.2 mm 12:00 a 01:00 PM Tormenta (60%) Acumulación de agua de 1 mm 04:00 a 05:00 PM lluvia (60%) Acumulación de agua de 0.9 mm 11:00 a 12:00 AM Lluvia (60%) Acumulación de agua de 1.2 mm

También se reporta oleaje de 2 a 3 metros en los litorales de Puerto Vallarta.

Actualización del huracán “Narda”

Según informó el SMN, en punto de las 03:00 de la madrugada, “Narda” —de nuevo con categoría 1 en la escala Saffir-Simpson—se localizó a 960 kilómetros al sur suroeste del Cabo San Lucas, en Baja California Sur y a mil 120 km al oeste-suroeste de Playa Pérula, en Jalisco. Se espera que los efectos de “Narda” vayan disminuyendo gradualmente sobre el país en las próximas horas.

Con información del SMN, IAM, y Meteored.

