En zonas de tres estados de la República Mexicana se esperan lluvias intensas este jueves 25 de septiembre, reportó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

Este día, el monzón mexicano, inestabilidad atmosférica, la corriente en chorro subtropical y una circulación ciclónica en niveles medios, generará lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el noroeste del territorio nacional.

Así mismo, el frente núm. 4 se extenderá con características de estacionario sobre el norte y noreste del país; interaccionará con un canal de baja presión y originará lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas.

A su vez, se prevé un descenso de la temperatura en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas .

Por otra parte, la onda tropical núm. 34 se desplazará sobre el sur del país, en combinación con un canal de baja presión sobre el interior de la República Mexicana, y con inestabilidad atmosférica, originará lluvias muy fuertes en el centro y sur del territorio nacional .

A su vez, un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, aunado a una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, generarán chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas, así como lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso en la mayor parte del territorio nacional, con temperaturas superiores a los 40 °C en Baja California (noreste) y Sonora (oeste).

Las lluvias pronosticadas se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo, además, podrían generar encharcamientos e inundaciones.

Pronóstico de lluvias para hoy 25 de septiembre de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (centro y sur), Nayarit y Chihuahua (sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur, Sonora, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Oaxaca. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Campeche. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Quintana Roo.

Las lluvias fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

OA