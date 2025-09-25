El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que la mañana de este jueves 25 de septiembre "Narda" se mantiene como huracán categoría 1 en el océano Pacífico.

El huracán "Narda", de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, mantendrá el oleaje elevado en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán ; apuntó el SMN.

En su distancia al lugar más cercano, el ciclón tropical se localiza a 960 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a mil 120 km al oeste-suroeste de Playa Pérula, Jalisco.

Su desplazamiento actual es hacia el oeste (280°) a 24 km/h. Mantiene vientos máximos sostenidos de 150 km/h y rachas de 185 km/h.

El pronóstico es de lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) en Jalisco (oeste), así como lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Colima y Michoacán . Condiciones que disminuirán gradualmente.

Además, se prevé viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Autoridades piden extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.

