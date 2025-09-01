Septiembre llega y con él las lluvias al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), sobre todo por la tarde. Estos son los detalles del tiempo para este día en la ciudad.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que para la región Pacífico Centro se espera cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana, ambiente fresco a templado y bancos de niebla. Durante la tarde, ambiente caluroso; lluvias puntuales intensas en Nayarit; y muy fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán (costa), todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo; mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento del este y sureste de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en costas de Jalisco, Colima y Michoacán, así como viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 40 km/h en Nayarit. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG prevé para Guadalajara combinación de sol y nubes a cielo parcialmente cubierto por la tarde. No se descarta la probabilidad de alguna lluvia dispersa en horas de la tarde . Las temperaturas esperadas son: máximas de 26-28 °C y mínimas, de entre 16-18 °C.

Lluvia en Guadalajara HOY

04:00 PM 37% de probabilidad de lluvia 26 °C 05:00 PM 33% de probabilidad de lluvia 24 °C 06:00 PM 44% de probabilidad de lluvia 23 °C 07:00 PM 37% de probabilidad de lluvia 22 °C 08:00 PM 43% de probabilidad de lluvia 21 °C

El pronóstico general de lluvia para este lunes es del 43 por ciento, aunque serán más probables para el término de la tarde e inicio de la noche .

Clima nacional

El paso de ondas tropicales frente a las costas del sur de México en combinación con el ingreso de humedad de ambos océanos, así como inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, favorecerá lluvias fuertes en el noroeste, occidente, centro y sureste.

En Jalisco se pronostican lluvias en las diferentes regiones, con probabilidad de ser moderadas a fuertes al sur y oriente del estado. No se descarta que en el Área Metropolitana de Guadalajara se presentan algunos núcleos de lluvia intensa a partir de media tarde .

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

