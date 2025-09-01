El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó este lunes 1 de septiembre que la tormenta tropical “Kiko” apareció en el océano Pacífico, lejos del territorio nacional.Esta mañana, el SMN, compartió que la tormenta tropical “Kiko” se localiza al suroeste de la península de Baja California, debido a su distancia y trayectoria, no representa peligro para México.En su distancia al lugar más cercano, el ciclón tropical se localiza a mil 805 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.Su desplazamiento actual es hacia el oeste (270°) a 15 km/h. Mantiene vientos máximos sostenidos de 75 km/h y rachas de 95 km/h.“Kiko” se adentrará en el océano Pacífico, alejándose cada vez más del territorio nacional. Debido a su distancia y trayectoria, la autoridad no emite recomendaciones.Con información del Servicio Meteorológico Nacional* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA