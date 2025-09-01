El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó este lunes 1 de septiembre que la tormenta tropical “Kiko” apareció en el océano Pacífico, lejos del territorio nacional .

Esta mañana, el SMN, compartió que la tormenta tropical “Kiko” se localiza al suroeste de la península de Baja California, debido a su distancia y trayectoria, no representa peligro para México .

En su distancia al lugar más cercano, el ciclón tropical se localiza a mil 805 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur .

Su desplazamiento actual es hacia el oeste (270°) a 15 km/h. Mantiene vientos máximos sostenidos de 75 km/h y rachas de 95 km/h.

“Kiko” se adentrará en el océano Pacífico, alejándose cada vez más del territorio nacional. Debido a su distancia y trayectoria, la autoridad no emite recomendaciones.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

OA