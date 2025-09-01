Lunes, 01 de Septiembre 2025

Vendrá el tormento en Puerto Vallarta

A las costas vallartenses les esperan vendavales y mucha agua en este primer día de septiembre

Por: Ámbar Orozco

En la ciudad de Puerto Vallarta el cielo permanecerá nublado por la tarde; con temperaturas que oscilarán de los 33 a los 25 grados centígrados. EL INFORMADOR / ARCHIVO

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el avance de la onda tropical número 27 en el sur del país; el ingreso de humedad proveniente de ambos océanos; y el paso de la nueva onda tropical número 28 sobre la península de Yucatán; además de una zona de baja presión al sur de Chiapas con potencial ciclónico, traerán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, noreste, occidente, centro y sur de México, incluido Jalisco. En Puerto Vallarta, se registra una que otra hora lluviosa por la tarde. 

¿Lloverá hoy 1 de septiembre en Puerto Vallarta?

En la ciudad de Puerto Vallarta y, de acuerdo con la cadena  Meteored, el cielo permanecerá cubierto por la tarde; con temperaturas que oscilarán de los 31 a los 25 grados centígrados y ráfagas de viento Oeste que correrán a 28 km/h. Además, se registra caída de tormenta eléctrica —con una acumulación de agua de 9.5 mm— en el 90% de su región en las siguientes horas:

12:00 a 01:00 PM Tormenta (60%) Acumulación de agua de 1.2 mm
02:00 PM Tormenta (50%) Acumulación de agua de 6.6 mm
03:00 PM Lluvia (60%) Acumulación de agua de 0.7 mm
05:00 a 06:00 PM Lluvia (70%) Acumulación de agua de 0.6 mm
08:00 a 09:00 PM Lluvia (100%) Acumulación de agua de 0.3 mm

Asimismo, habrá oleaje de hasta 2 metros en sus costas. 

Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que para el Estado de Jalisco, se pronostican lluvias en las diferentes regiones, con probabilidad de ser moderadas a fuertes al sur y oriente del territorio.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.

