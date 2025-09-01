De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el avance de la onda tropical número 27 en el sur del país; el ingreso de humedad proveniente de ambos océanos; y el paso de la nueva onda tropical número 28 sobre la península de Yucatán; además de una zona de baja presión al sur de Chiapas con potencial ciclónico, traerán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, noreste, occidente, centro y sur de México, incluido Jalisco. En Puerto Vallarta, se registra una que otra hora lluviosa por la tarde. En la ciudad de Puerto Vallarta y, de acuerdo con la cadena Meteored, el cielo permanecerá cubierto por la tarde; con temperaturas que oscilarán de los 31 a los 25 grados centígrados y ráfagas de viento Oeste que correrán a 28 km/h. Además, se registra caída de tormenta eléctrica —con una acumulación de agua de 9.5 mm— en el 90% de su región en las siguientes horas:Asimismo, habrá oleaje de hasta 2 metros en sus costas. Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que para el Estado de Jalisco, se pronostican lluvias en las diferentes regiones, con probabilidad de ser moderadas a fuertes al sur y oriente del territorio.Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.AO