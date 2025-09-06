De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), debido a los desprendimientos nubosos de “Lorena"; y el desplazamiento de la onda tropical número 30 sobre el occidente del país, se esperan lluvias puntuales fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Además, se prevé que dicha onda tropical continúe avanzando hacia el oeste, alejándose del territorio mexicano. En Puerto Vallarta, se registra la precipitación de lluvia en horas de la tarde.

¿Lloverá hoy 6 de septiembre en Puerto Vallarta?

En las costas de Puerto Vallarta y, de acuerdo con la cadena Meteored, el cielo permanecerá con nubes y claros; con temperaturas que oscilarán de los 32 a los 23 grados centígrados y ráfagas de viento Suroeste que correrán a 22 km/h. Asimismo, se registra caída de tormenta eléctrica —con una acumulación de agua de 0.4 mm— en el 40% de su región en las siguientes horas:

07:00 a 08:00 PM Tormenta (60%) Acumulación de agua de 0.4 mm

Asimismo, habrá oleaje de hasta 2.5 metros en sus costas.

Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que para el Estado de Jalisco, se pronostican lluvias en las diferentes regiones, con probabilidad de ser moderadas a fuertes al sur y oriente del territorio.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.

