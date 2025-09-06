De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), debido a los desprendimientos nubosos de “Lorena"; y el desplazamiento de la onda tropical número 30 sobre el occidente del país, se esperan lluvias puntuales fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Además, se prevé que dicha onda tropical continúe avanzando hacia el oeste, alejándose del territorio mexicano. En Puerto Vallarta, se registra la precipitación de lluvia en horas de la tarde.En las costas de Puerto Vallarta y, de acuerdo con la cadena Meteored, el cielo permanecerá con nubes y claros; con temperaturas que oscilarán de los 32 a los 23 grados centígrados y ráfagas de viento Suroeste que correrán a 22 km/h. Asimismo, se registra caída de tormenta eléctrica —con una acumulación de agua de 0.4 mm— en el 40% de su región en las siguientes horas:Asimismo, habrá oleaje de hasta 2.5 metros en sus costas. Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que para el Estado de Jalisco, se pronostican lluvias en las diferentes regiones, con probabilidad de ser moderadas a fuertes al sur y oriente del territorio.Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.AO