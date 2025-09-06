Elementos de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara lograron la detención de un hombre en la colonia Jardines del Nilo del municipio por presunto robo de autopartes.

Los hechos ocurrieron durante un recorrido de vigilancia de la Policía de Guadalajara en las calles de la colonia mencionada, cuando un sujeto solicitó ayuda de los oficiales y señaló a un hombre que presuntamente había desvalijado algunas autopartes de un vehículo estacionado. El suceso se dio sobre el cruce de María Mares y José Fernández Rojas.

Los oficiales le marcaron el alto al sujeto, quien intentó huir. Por lo que se comenzó una breve persecución que culminó metros más adelante.

Tras la revisión conforme a protocolo le fueron asegurados los siguientes objetos: una batería de auto, unas pinzas, cables para pasar corriente y una llanta de refacción.

Detuvimos a un presunto ladrón de autopartes, en la Colonia Jardines del Nilo.#LaPolicíaQueTeCuida

����♀️������♂️ pic.twitter.com/K7NCW2Vvl7 — Policía de Guadalajara (@PoliciaGDL) September 5, 2025

El detenido fue identificado como Ángel Andrés "N" de 45 años de edad y fue remitido al agente del Ministerio Público para determinar su situación legal.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB