Con la participación de más de 30 hoteles, el Gobierno de Jalisco reforzó la capacitación del sector turístico en prevención y atención de la trata de niñas, niños y adolescentes en Puerto Vallarta.

La Secretaría Ejecutiva del SIPINNA Jalisco, en coordinación con el Sistema DIF Jalisco, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) y el Gobierno Municipal de Puerto Vallarta, organizaron la segunda Sesión de Sensibilización sobre Prevención y Atención a la Trata. La actividad forma parte de los preparativos del destino para el Mundial de Futbol 2026.

Entre los hoteles participantes estuvieron Secrets & Dreams Vallarta Bay, Sheraton Buganvilias Resort & Convention Center, Flamingo Vallarta Hotel & Marina, Holiday Inn Express, Hotel Krystal Grand, Grupo Hoteles Buenaventura y Grand Palladium Resorts & Spa, entre otros.

Durante la jornada se presentó la Estrategia Juguemos en Equipo, iniciativa que articula instituciones públicas y sector privado para fortalecer la protección de los niños en contextos turísticos. Esta estrategia se vincula con la Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico y con la convocatoria Crecer al Estilo Jalisco, que ofrece un incentivo adicional del 10% a hoteles que cumplan con los requisitos de protección establecidos.

Thais Loera Ochoa, Secretaria Ejecutiva del SIPINNA Jalisco, destacó la importancia del sector turístico en la prevención de la trata: “Su participación activa es una señal clara del compromiso de Jalisco con la niñez y la adolescencia”, afirmó.

La capacitación incluyó conceptos básicos sobre trata de personas y explotación infantil, identificación de riesgos en hoteles y agencias de viajes, normativa nacional e internacional, rutas de denuncia, coordinación con autoridades y protocolos internos recomendados.

La asistencia de más de 30 hoteles y de la Asociación de Hoteles de Puerto Vallarta refleja la voluntad del sector privado de sumarse a estas estrategias, consolidando un esfuerzo conjunto con autoridades estatales y municipales para garantizar entornos seguros y protectores durante el Mundial de Futbol 2026.