En una acción coordinada a nivel nacional e internacional, la Fiscalía del Estado logró que fuera deportado desde Estados Unidos un hombre acusado de abuso sexual infantil, quien habría salido del país tras cometer los hechos en agravio de dos menores.

Las investigaciones señalan que en 2021, Marvin “N” presuntamente abusó de un niño y una niña en la colonia Indeco, en el municipio de Lagos de Moreno, aprovechando su cercanía familiar, ya que era primo de las víctimas.

Tras las denuncias presentadas, un juez del Tercer Distrito Judicial emitió una orden de aprehensión en su contra. Asimismo, en enero de 2023 se solicitó una ficha roja de búsqueda ante la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), al sospechar que el implicado se encontraba en Estados Unidos.

Gracias a labores de inteligencia, se identificó su presencia en ese país, donde permaneció prófugo hasta ser detenido el 30 de mayo en el estado de Illinois, por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

El pasado 23 de agosto, Interpol notificó a la Fiscalía sobre su deportación. Posteriormente, el 28 de agosto, el sujeto fue entregado a las autoridades mexicanas con apoyo de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía del Estado de Tamaulipas.

Su traslado a Jalisco fue coordinado por personal de las áreas de Extradiciones, Deportaciones y Asistencia Jurídica Internacional, así como de la Dirección de Órdenes de Aprehensión, quienes además cumplimentaron la orden judicial en su contra.

Marvin “N” ya se encuentra a disposición del órgano jurisdiccional que ordenó su captura, donde deberá enfrentar los cargos que se le imputan.

Con información de la Fiscalía de Jalisco.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO