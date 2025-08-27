Miércoles, 27 de Agosto 2025

Jalisco |

Pablo Lemus dará Grito de Independencia con Los Aguilar

Lemus detalló que el concierto contará con la presencia de Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar

Por: Jorge Velazco

Lemus detalló que los Aguilar darán el espectáculo sin caballos y que no se tiene contemplada la participación de Christian Nodal. EL INFORMADOR / ARCHIVO / SUN / ARCHIVO

Pese a las obras que se realizan en el primer cuadro de la ciudad el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó hoy que, el próximo 15 de septiembre, dará el Grito de Independencia en Palacio de Gobierno.

Pablo Lemus detalló que su primer grito será en el balcón principal "Llueve, truene".

“Nos estamos coordinando con la federación y yo calculo que podría ser alrededor de las 09:15 de la noche para no cruzarnos en nada con el grito presidencial en la Ciudad de México”.

Lemus detalló al término del grito habrá un concierto masivo en el Paseo Alcalde, donde estarán presentes Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar.

"Ya hemos hecho distintas presentaciones en Paseo Alcalde. Cuando fui alcalde llevé varias veces a la Filarmónica de Jalisco", comentó Lemus.

Detalló que los tres Aguilar darán el espectáculo sin caballos y que no se tiene contemplada la participación de Christian Nodal.

