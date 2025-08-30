De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el avance de la onda tropical número 27 en el sur del país; el ingreso de humedad proveniente de ambos océanos; y el paso de la nueva onda tropical número 28 sobre la península de Yucatán; además de una zona de baja presión al sur de Chiapas con potencial ciclónico, traerán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, noreste, occidente, centro y sur de México, incluido Jalisco. Dentro del Área Metropolitana de Guadalajara se prevé cierta precipitación de lluvia eléctrica por la noche

Durante la mayor parte del día, el cielo en Guadalajara permanecerá con nubes y claros; las temperaturas oscilarán en torno a los 27 y 15 grados centígrados, y el viento Sureste alcanzará una velocidad de hasta 38 km/h.

¿A qué hora lloverá este 30 de agosto en Guadalajara?

En la arrabalera ciudad tapatía, y de acuerdo con la cadena meteorológica de Meteored, se registra algo de caída de tormenta con actividad eléctrica por la noche —con una acumulación de agua de 1.3 mm— en el 50% de su región en las siguientes horas:

08:00 PM Lluvia (30%) Acumulación de agua de 0.4 mm 09:00 PM Tormenta (30%) Acumulación de agua de 0.8 mm

Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que para el Estado de Jalisco, se pronostican lluvias en las diferentes regiones, con probabilidad de ser moderadas a fuertes al sur y oriente del territorio.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.

